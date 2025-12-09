Ha a fronton nem megy, máshogy győzné le ősellensége Izraelt - Kiadta a figyelmeztetést a szakértő

A következő parlamenti választásokon lehetséges idegen befolyásolásra figyelmeztetett a számvevőszék elnöke, Matanjahu Engelman Izraelben kedden.

Tíz hónappal a következő izraeli parlament, a kneszet esedékes megválasztása előtt az állami számvevőség elnöke egy kiberbiztonsági konferencián arra szólította fel a kormányt, hogy készüljön fel a választás tisztaságát fenyegető külső beavatkozás veszélyére.

Össze kell szednünk magunkat és javítanunk kell felkészültségünkön. Hiányos az előkészület az idegen befolyás kivédésére

- mondta Engelman a jelenleg jövő októberre tervezett választás előtt.

"Veszélyben a választások tisztasága. Jelentős hiányosságokat találtunk Izrael felkészülésében a 2026-os választásokon gyakorolható idegen befolyással kapcsolatban. A kormánynak és a választási bizottságnak észhez kell térnie és fel kell készülnie" - tette hozzá az ebben a kérdésben végzett vizsgálatának ismertetésekor.

Engelman a tel-avivi egyetem Kiberhét nevű rendezvényén szólalt fel, és szavainak hátterében az iráni kibertámadások fokozódását és az utóbbi hónapokban leleplezett számos, Irán javára végzett kémkedést gyanítja a ynet nevű hírportál.

"Az idegen befolyás felbukkanhat és hatással lehet demokratikus folyamatunkra" - hangsúlyozta Engelman. "Izrael választási évbe lépett. Választási évben a fenyegetés fokozódik, és veszélyeztetheti a demokratikus folyamatot: káoszt okozhat a választás napján, alááshatja a közbizalmat a választási rendszerben, befolyásolhatja a szavazókat és torzíthatja az eredményeket, rombolhatja a közbizalmat a szavazatszámlálásban és az eredményekben, mélyítheti a társadalmi megosztottságot, és így tovább" - részletezte a fenyegetéseket Matanjahu Engelman.

Címlapkép forrása: Shutterstock