Páros lábbal állt bele Zelenszkijbe Trump: "Szedd össze magad és fogadd el a valóságot!"

Donald Trump szerint Oroszország előnyösebb helyzetben van az Ukrajnával folytatott béketárgyalásokon, és felszólította Volodimir Zelenszkijt, hogy "szedje össze magát és kezdjen el elfogadni dolgokat" - számolt be a Sky News.

A POLITICO-nak adott interjújában

Trump bírálta Ukrajna európai szövetségeseit is, mondván, hogy "túl sokat beszélnek", de nem "teljesítenek" a háború sújtotta ország érdekében.

Trump egy 28 pontos béketervet dolgozott ki a közel négy éve tartó konfliktus lezárására, amelyet jelenlegi formájában sem Ukrajna, sem Oroszország nem fogadott el. A javaslat nehezen összeegyeztethető követelményekbe ütközik, különösen azzal kapcsolatban, hogy Kijevnek fel kell-e adnia területeket Oroszország javára, és hogyan lehet megvédeni az országot Moszkva jövőbeli agressziójától.

Arra a kérdésre, hogy melyik fél van erősebb tárgyalási pozícióban, Trump határozottan válaszolt: "Kétségtelenül Oroszország. Ez egy sokkal nagyobb ország."

Zelenszkijről, aki bejelentette, hogy frissített béketervet küld az Egyesült Államoknak, amelyből eltávolították a "nyilvánvalóan Ukrajna-ellenes pontokat", Trump azt mondta:

Össze kell szednie magát és el kell kezdenie elfogadni dolgokat.

Az európai vezetőkkel kapcsolatban Trump kijelentette, hogy kedveli a "jelenlegi csapatot", de szerinte "nem végeznek jó munkát" Ukrajna ügyében. "Túl sokat beszélnek. És nem teljesítenek. Ukrajnáról beszélünk. Beszélnek, de nem teljesítenek. És a háború csak folytatódik és folytatódik."

Amikor fia, Donald Trump Jr. múlt heti kijelentéséről kérdezték, miszerint Trump kivonulhat a tárgyalásokból, ha a jelenlegi javaslat nem hoz békét, az elnök így válaszolt:

Ez nem igaz. De nem is teljesen téves. Együtt kell működniük.

"Ha nem olvassák el a megállapodásokat, a potenciális megállapodásokat, akkor nem lesz könnyű Oroszországgal."

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images

