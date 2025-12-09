  • Megjelenítés
Trump a frászt hozta Európára, lépett Zelenszkij a béketervvel kapcsolatban - Háborús híreink kedden
Globál

Trump a frászt hozta Európára, lépett Zelenszkij a béketervvel kapcsolatban - Háborús híreink kedden

Portfolio
Az Egyesült Államok új védelmi stratégiája finoman szólva is kiakasztotta az európai NATO-tagállamokat. Az Európai Unió védelmi tanácsa elfogadta a fegyverkezésre hitelt nyújtó EDIP-programot. Volodimir Zelenszkij Olaszországban igyekszik támogatást szerezni, közben pedig azt is bejelentette, hogy ma reagálni fognak az amerikai béketervre, de pillanatnyilag megint úgy tűnik, hogy Donald Trump megunta a békecsinálást. Ez rosszabbkor aligha jöhetne: lassan teljesen orosz kézre kerül Pokrovszk és komoly csapatösszevonásokról jönnek hírek Zaporizzsjából. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Megosztás

Ennyien érkeztek Ukrajnából hétfőn

Az ukrán-magyar határszakaszon 4238 ember lépett be Magyarországra hétfőn. Tartózkodási engedélyt 19 embernek állítottak ki - közölte az ORFK,

(MTI)

Megosztás

Fellélegezhet Európa? - Szembement a törvényhozás a Pentagon tervével

Az amerikai Kongresszus kijelölte az amerikai katonai erők európai és dél-koreai létszámának alsó határát 2026-ra, ami korlátozza a csapatcsökkentés lehetőségét a Pentagon számára - derül ki a hétvégén véglegesített költségvetési törvénytervezetből.

Tovább a cikkhez
Fellélegezhet Európa? - Szembement a törvényhozás a Pentagon tervével
Megosztás

Ébresztőt trombitáltak Európa fülébe: be kell látni, hogy Amerika már soha nem lesz a régi

Az új amerikai nemzetbiztonsági stratégiát nehéz lenne szeretni. Nem is kell. A politika nem szerelemről szól. De igazából még csak nem is érzésekről.

Tovább a cikkhez
Ébresztőt trombitáltak Európa fülébe: be kell látni, hogy Amerika már soha nem lesz a régi
Megosztás

Trump a frászt hozta Európára, lépett Zelenszkij a béketervvel kapcsolatban - Háborús híreink kedden

Az Egyesült Államok új védelmi stratégiája finoman szólva is kiakasztotta az európai NATO-tagállamokat. Az Európai Unió védelmi tanácsa elfogadta a fegyverkezésre hitelt nyújtó EDIP-programot. Volodimir Zelenszkij Olaszországban igyekszik támogatást szerezni, közben pedig azt is bejelentette, hogy ma reagálni fognak az amerikai béketervre, de pillanatnyilag megint úgy tűnik, hogy Donald Trump megunta a békecsinálást. Ez rosszabbkor aligha jöhetne: lassan teljesen orosz kézre kerül Pokrovszk és komoly csapatösszevonásokról jönnek hírek Zaporizzsjából. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Hétfői hírfolyamunk az alábbi linken olvasható vissza.

Kapcsolódó cikkünk

Von der Leyen: Európának magának kell biztosítania a védelmét

Felébred végre a szunnyadó óriás? - Brutális pénzeket fordít az EU a hadiiparra

Visszaszólt az európai csúcstestület elnöke: elképesztő port kavart Trump stratégiája

Úgy felgyorsult az orosz előretörés, hogy Ukrajnának is lépnie kellett: nagy változások jönnek a hadseregben

Címlapkép forrása: John Moore/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Vasárnap

Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Megérkezett a Fitch ítélete Magyarországról – Gyengült a forint
Nagyon felpörgött az orosz előrenyomulás, Trump kihátrálhat az ukrajnai háborúból – Háborús híreink hétfőn
Véget ér a példátlan küldetés: elindult utolsó útjára a világ egyik legnagyobb hadihajója
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility