Bejelentette Ukrajna: sikeres ellentámadásba kezdtek, kitolják az oroszokat Pokrovszkból

Szirszkij állítása szerint novemberben majdnem teljesen elvesztették a várost, viszont

azóta 13 négyzetkilométert, a város majdnem felét visszafoglalták az oroszoktól.

Arra is kitért, hogy a várostól 5-7 kilométerre lévő, külterületi pozíciókat feladták az ukrán katonák, mivel nem tudtak itt „effektív védelmet” támasztani, de sem Pokrovszkot, sem Mirnohradot nem kerítették be az oroszok.

Az ukrán LiveUAMap szerint Pokrovszk kb. 90%-át ellenőrzik jelenleg az oroszok, Mirnohdrad pedig majdnem teljesen be van kerítve, leszámítva egy szűk, kb. 2 kilométeres sávot nyugatra. Az ukrán Deepstate térképén majdnem ugyanilyen a helyzet, ugyanakkor Pokrovszk és Mirnohrad északi, északnyugati része „vitatott” jelöléssel van ellátva. Oroszország szerint a várost két hete elfoglalták.

