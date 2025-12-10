  • Megjelenítés
Bejelentette Ukrajna: sikeres ellentámadásba kezdtek, kitolják az oroszokat Pokrovszkból
Globál

Bejelentette Ukrajna: sikeres ellentámadásba kezdtek, kitolják az oroszokat Pokrovszkból

Portfolio
Ukrajna katonái elkezdték visszafoglalni Pokrovszkot, a városban november óta 13 négyzetkilométernyi területet szereztek vissza – állítja Olekszandr Szirszkij, az ukrán haderő főparancsnoka a Kyiv Independent cikke szerint.

Szirszkij állítása szerint novemberben majdnem teljesen elvesztették a várost, viszont

azóta 13 négyzetkilométert, a város majdnem felét visszafoglalták az oroszoktól.

Arra is kitért, hogy a várostól 5-7 kilométerre lévő, külterületi pozíciókat feladták az ukrán katonák, mivel nem tudtak itt „effektív védelmet” támasztani, de sem Pokrovszkot, sem Mirnohradot nem kerítették be az oroszok.

Az ukrán LiveUAMap szerint Pokrovszk kb. 90%-át ellenőrzik jelenleg az oroszok, Mirnohdrad pedig majdnem teljesen be van kerítve, leszámítva egy szűk, kb. 2 kilométeres sávot nyugatra. Az ukrán Deepstate térképén majdnem ugyanilyen a helyzet, ugyanakkor Pokrovszk és Mirnohrad északi, északnyugati része „vitatott” jelöléssel van ellátva. Oroszország szerint a várost két hete elfoglalták.

Még több Globál

Visszavonulót fújt az ukrán hadsereg, Zelenszkij kész teljesíteni Trump követelését - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre

Megtámadták Moszkvát: órákon át dolgoztak a védelmi erők – Nem kímélték az orosz fővárost

Kiosztotta Donald Trumpot a pápa: "megpróbálja szétszakítani, ami összetartozik"

Kapcsolódó cikkünk

Visszavonulót fújt az ukrán hadsereg, Zelenszkij kész teljesíteni Trump követelését - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Hajtunk a bónuszért

Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket.  Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun

Ricardo

Vasárnap

Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Portfolio Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Szertefoszlott a védőpajzs - mit csinál a forint?
Trump a frászt hozta Európára, lépett Zelenszkij a béketervvel kapcsolatban - Háborús híreink kedden
Eldöntötte a Kreml, milyen sorsot szán Európának - Nyíltan elmondták, mit tervez Oroszország
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility