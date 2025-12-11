  • Megjelenítés
A vesztébe rohan Zelenszkij, ha beadja a derekát Trumpnak? – Európai békecsúcs jöhet, de úgy tűnik, van egy feltétel
Globál

A vesztébe rohan Zelenszkij, ha beadja a derekát Trumpnak? – Európai békecsúcs jöhet, de úgy tűnik, van egy feltétel

Portfolio
Az európai nagyhatalmak vezetői még a héten személyesen egyeztetnének Volodimir Zelenszkij és Donald Trump részvételével az ukrajnai békéről, de a Fehér Ház szerint előbb "válaszokra" van szükség Kijev részéről - számol be a Kyiv Independent.

Trump újságíróknak elmondta, hogy beszélt Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság vezetőivel.

Elég kemény szavakkal beszéltünk Ukrajnáról, meglátjuk, mi lesz. Válaszokra várunk

- fogalmazott. Úgy látszik azonban, hogy

egy esetleges hétvégi, Európában tartott amerikai-ukrán csúcstalálkozóról Trump még meggyőzésre szorul.

Még több Globál

Donald Trump válaszokat követel, százmilliós amerikai segélycsomagot kaphat Kijev - Percről percre az orosz-ukrán frontról csütörtökön

Pusztító dróntámadás Oroszország történelmi városában: videókon, ahogy felcsapnak a lángok

Van elfekvőben 1 millió dollárja? A Trump Aranykártyával tárt karokkal várja Amerika a tehetős bevándorlókat

Azt szeretnék, ha a hétvégén Európában találkoznánk. Attól függően döntünk, mit kapunk vissza tőlük. Nem akarjuk az időnket pazarolni

- mondta az amerikai elnök.

Trump a békejavaslat jelenlegi tartalmáról nem árult el részleteket, de hangsúlyozta, hogy

szerinte Zelenszkijnek "realistának kell lennie".

A republikánus elnök felvetette az elhalasztott ukrán elnökválasztás kérdését is, mondván,

kíváncsi vagyok, meddig várnak még a választásokkal. Ez egy demokrácia, és már sok idő eltelt.

Kedden Zelenszkij bejelentette, hogy az eredeti, 28 pontos béketervet az európaiakkal együttműködve 20 pontosra változtatták. Az új javaslat három pillérből állna, amely békemegállapodást, biztonsági garanciákat és Ukrajna újjáépítését foglalná magában.

Zelenszkij ezzel párhuzamosan azt is tudatta:

Ukrajna készen állhat választásokat tartani a háború alatt is, amennyiben a nyugati szövetségesek garantálják a folyamat biztonságát.

Az ukrán elnök tegnap kijevi parlament képviselőkkel is egyeztetett a témában.

Ha partnereink, köztük a kulcsfontosságú washingtoni partnerünk, ennyit és ilyen konkrétan beszélnek az ukrajnai választásokról, a hadiállapot alatti választásokról, akkor minden kérdésre és kétségre legitim ukrán válaszokat kell adnunk

- fogalmazott Zelenszkij. Az ukrán államfő szerint a szavazás kérdése az ukrán népre tartozik, ugyanakkor nyugati garanciákkal 60 vagy 90 napon belül sort keríthetnek a voksolásra.

Hallottam utalásokat arra, hogy ragaszkodunk a hatalomhoz, vagy hogy én személy szerint ragaszkodom az elnökséghez

- nyilatkozta az ukrán elnök a BBC szerint. Azt, hogy "ezért nem ér véget a háború", "őszintén szólva teljesen ésszerűtlen narratívának" nevezte.

Az elnöki, parlamenti és önkormányzati választások megtartását az orosz invázió kezdetekor bevezetett hadiállapot akadályozza az ukrán alkotmány értelmében. Elnökválasztást normális esetben tavaly májusban kellett volna tartani.

Zelenszkij népszerűsége jelentősen csorbult az Enerhoatom körüli korrupciós botrány árnyékában, mely az elnöki hivatal vezetőjének, Andrij Jermaknak a lemondásához vezetett. Egy felmérés szerint jelenleg mindössze az ukránok 20%-a voksolna Zelenszkijre, bár a mezőnyt így is ő vezeti. Valerij Zaluzsnij volt katonai főparancsnok 19%-ra számíthatna.

Kapcsolódó cikkünk

Donald Trump válaszokat követel, százmilliós amerikai segélycsomagot kaphat Kijev - Percről percre az orosz-ukrán frontról csütörtökön

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Hajtunk a bónuszért

Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket.  Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Portfolio Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Ez is érdekelhet
Kamatot vágott a Fed, lendületet kaptak az amerikai tőzsdék
Megtámadták Moszkvát: tűz alatt az orosz főváros – Vörös riasztást adtak ki
Hatalmas erősítést kaphat hamarosan Ukrajna: az összes MiG-29-es vadászgépét átadná egy európai ország
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility