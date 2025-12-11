A vesztébe rohan Zelenszkij, ha beadja a derekát Trumpnak? – Európai békecsúcs jöhet, de úgy tűnik, van egy feltétel

Trump újságíróknak elmondta, hogy beszélt Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság vezetőivel.

Elég kemény szavakkal beszéltünk Ukrajnáról, meglátjuk, mi lesz. Válaszokra várunk

- fogalmazott. Úgy látszik azonban, hogy

egy esetleges hétvégi, Európában tartott amerikai-ukrán csúcstalálkozóról Trump még meggyőzésre szorul.

Azt szeretnék, ha a hétvégén Európában találkoznánk. Attól függően döntünk, mit kapunk vissza tőlük. Nem akarjuk az időnket pazarolni

- mondta az amerikai elnök.

Trump a békejavaslat jelenlegi tartalmáról nem árult el részleteket, de hangsúlyozta, hogy

szerinte Zelenszkijnek "realistának kell lennie".

A republikánus elnök felvetette az elhalasztott ukrán elnökválasztás kérdését is, mondván,

kíváncsi vagyok, meddig várnak még a választásokkal. Ez egy demokrácia, és már sok idő eltelt.

Kedden Zelenszkij bejelentette, hogy az eredeti, 28 pontos béketervet az európaiakkal együttműködve 20 pontosra változtatták. Az új javaslat három pillérből állna, amely békemegállapodást, biztonsági garanciákat és Ukrajna újjáépítését foglalná magában.

Zelenszkij ezzel párhuzamosan azt is tudatta:

Ukrajna készen állhat választásokat tartani a háború alatt is, amennyiben a nyugati szövetségesek garantálják a folyamat biztonságát.

Az ukrán elnök tegnap kijevi parlament képviselőkkel is egyeztetett a témában.

Ha partnereink, köztük a kulcsfontosságú washingtoni partnerünk, ennyit és ilyen konkrétan beszélnek az ukrajnai választásokról, a hadiállapot alatti választásokról, akkor minden kérdésre és kétségre legitim ukrán válaszokat kell adnunk

- fogalmazott Zelenszkij. Az ukrán államfő szerint a szavazás kérdése az ukrán népre tartozik, ugyanakkor nyugati garanciákkal 60 vagy 90 napon belül sort keríthetnek a voksolásra.

Hallottam utalásokat arra, hogy ragaszkodunk a hatalomhoz, vagy hogy én személy szerint ragaszkodom az elnökséghez - nyilatkozta az ukrán elnök a BBC szerint. Azt, hogy "ezért nem ér véget a háború", "őszintén szólva teljesen ésszerűtlen narratívának" nevezte.

Az elnöki, parlamenti és önkormányzati választások megtartását az orosz invázió kezdetekor bevezetett hadiállapot akadályozza az ukrán alkotmány értelmében. Elnökválasztást normális esetben tavaly májusban kellett volna tartani.

Zelenszkij népszerűsége jelentősen csorbult az Enerhoatom körüli korrupciós botrány árnyékában, mely az elnöki hivatal vezetőjének, Andrij Jermaknak a lemondásához vezetett. Egy felmérés szerint jelenleg mindössze az ukránok 20%-a voksolna Zelenszkijre, bár a mezőnyt így is ő vezeti. Valerij Zaluzsnij volt katonai főparancsnok 19%-ra számíthatna.

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain