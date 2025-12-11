Kiszivárgott Donald Trump titkos terve: második Jaltától tartanak – Így osztanák fel Ukrajnát?

Az amerikai elképzeléseket a jelenleg nem nyilvános béketárgyalási függelékben rögzítették.
A dokumentumok szerint amerikai pénzügyi vállalatok a befagyasztott, mintegy 200 milliárd dollárnyi orosz vagyon felhasználásával valósítanának meg ukrajnai projekteket.
Ide tartozna egy hatalmas adatközpont is, amelyet a jelenleg orosz csapatok által megszállt zaporizzsjai atomerőmű látna el árammal. Egy másik melléklet szerint amerikai cégek stratégiai ágazatokba fektetnének be Oroszországban, a ritkaföldfémek kitermelésétől az északi-sarkvidéki olajfúrásig.
Egyes európai tisztviselők nem biztosak abban, mennyire kell komolyan venni az amerikai javaslatokat.
Egyikük a Wall Street Journalnak Trump korábbi, a gázai övezetre vonatkozó "Riviéra-tervéhez" hasonlította a mostani elképzeléseket. Egy másik, az amerikai-orosz energiaügyletekről beszélve az 1945-ös konferenciát idézte fel, ahol a második világháborús győztesek érdekszférákra osztották Európát.
Ez olyan, mint Jalta
- fogalmazott.
Európa a 2022-es orosz invázió óta igyekszik leválni az orosz gázról, és nem akar ismét függővé válni Oroszországtól. Az uniós vezetők inkább arra használnák fel a befagyasztott orosz pénzeszközöket, hogy hitelt nyújtsanak a pénzszűkében lévő ukrán kormánynak fegyverekre és az államigazgatás működtetésére.
A lap szerint a tárgyalásokon már nemcsak a határvonalokról, hanem egyre inkább szó esik üzleti érdekekről is.
Különös módon nemcsak Oroszország áll szemben Ukrajnával, hanem az Egyesült Államok is a hagyományosan szövetségesnek vélt európaiakkal.
Európai tisztviselők attól tartanak, hogy az amerikai megközelítés lehetőséget adna Oroszországnak, hogy felpörgesse gazdaságát és megerősítse haderejét. Egy nyugati hírszerzési értékelés szerint Oroszország technikailag már fél éve recesszióban van, a hadigazdaság fenntartása és az árszabályozás pedig rendszerszintű kockázatot jelent a bankszektorra.
Az amerikai tárgyalóküldöttség úgy véli, hogy a gazdasági együttműködés és az energetikai függőség a tartós béke alapja lehet. Washingtonban azzal érvelnek, hogy a Wall Street-i fejeseknek és a magántőke-befektetőknek a bevonásával a befagyasztott vagyon értéke akár 800 milliárd dollárra is felhízlalható.
A német kormány ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az európai szankciók tiltják mindazt a lehetséges munkát és pénzügyi tranzakciót, amely az Északi Áramlat gázvezeték megjavításával vagy újraindításával függene össze.
A mostani transzatlanti vita alapjaiban forgatja fel és állítja fejére a Moszkvával szembeni, csaknem fél évszázados amerikai és európai politikát
- emeli ki a Wall Street Journal. Ronald Reagan elnöksége óta az amerikai vezetők arra ösztönözték az európaiakat, hogy csökkentsék energiafüggőségüket Oroszországtól. Európa ezzel szemben a "Wandel durch Handel", vagyis a "változás kereskedelem révén" elvét követte, abban bízva, hogy a gazdasági kapcsolatok visszatartják a Kremlt a háborútól. Trump most hasonló logikára épít, azzal a különbséggel, hogy kormányzata egyáltalán nem számít arra: Oroszország egyszer demokráciává változik.
