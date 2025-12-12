  • Megjelenítés
Közölte a Kreml: bármi lesz, maradnak az orosz fegyveresek a Donbaszban
Közölte a Kreml: bármi lesz, maradnak az orosz fegyveresek a Donbaszban

Egy magas rangú kremlbeli tisztviselő közölte, hogy az orosz rendőrség és a Nemzeti Gárda akkor is a Donbaszban maradna a stratégiai jelentőségű ipari térség felügyeletére, ha olyan békemegállapodással érne véget a háború, melynek fejében Oroszország és Ukrajna is kivonná katonáit a térségből - közölte az AP News.

Jurij Usakov, a Kreml tanácsadója a Kommerszant üzleti napilapnak pénteken megjelent interjúban kifejtette: Moszkva csak akkor hajlandó tűzszünetet kötni, ha az ukrán erők visszavonulnak a frontvonalról. Hozzátette, hogy a háború utáni forgatókönyv szerint elképzelhető, hogy sem orosz, sem ukrán reguláris csapatok nem maradnak a Donbaszban,

ugyanakkor az orosz Nemzeti Gárda, a rendőrség és minden más, ami a rendfenntartáshoz és a mindennapi élet megszervezéséhez szükséges, továbbra is jelen lenne.

Usakov leszögezte: a béketárgyalások bármilyen kimenetele mellett Oroszország a saját területe részének tekinti a Donbaszt.

