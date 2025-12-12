Megdöbbentő döntésre derült fény: Amerika lekapcsolta a titkos segítséget, amikor a legnagyobb szükség lett volna rá

2024 második felében az Egyesült Államok leállította a Gáza felett repülő amerikai drónok élő videóközvetítését, amelyet az izraeli kormány a túszok és a Hamász fegyvereseinek felkutatására használt.
A felfüggesztés legalább néhány napig tartott. Washington emellett azt is korlátozta, hogy Izrael hogyan használhatja fel a bizonyos hírszerzési adatokat gázai, nagy értékű katonai célpontok üldözésére.
A döntés azt követően született, hogy az amerikai hírszerzésen belül egyre erősebbé váltak az aggodalmak az izraeli katonai műveletekben megölt civilek magas száma miatt. A tisztviselők attól is tartottak, hogy a Sin Bét, az izraeli belbiztonsági szolgálat bántalmazza a palesztin foglyokat.
Az amerikai jogszabályok szerint a hírszerző ügynökségeknek garanciákat kell kapniuk arra, hogy külföldi partnerük betartja a háborús jogot, mielőtt érzékeny információkat osztanának meg vele. Három forrás szerint Izrael nem adott olyan biztosítékokat, amelyeket Washington megfelelőnek ítélt volna. Az információmegosztás akkor folytatódhatott, amikor Izrael írásos biztosítékokat nyújtott arra, hogy betartja az amerikai szabályokat és a nemzetközi humanitárius jogot.
A Biden-adminisztráció Izrael gázai műveleteivel kapcsolatos aggályai széles körben ismertek voltak, arról azonban kevesebb részlet látott napvilágot, miként kezelte mindezt az amerikai hírszerzés az izraeli partnerekkel fennálló viszonyban. A Reuters mostani beszámolója rávilágít arra, milyen mélyek voltak a hírszerzési tisztviselők fenntartásai azzal kapcsolatban, hogyan használta fel Izrael az amerikai információkat.
Az izraeli hadsereg sajtóirodája közölte, hogy Izrael és az Egyesült Államok a gázai háború során végig fenntartotta a biztonsági együttműködést. Arra azonban nem reagáltak, hogy voltak-e olyan konkrét esetek, amikor Washington visszatartotta a hírszerzési adatokat.
Larry Pfeiffer, a Nemzetbiztonsági Ügynökség és a CIA egykori magas rangú tisztviselője elmondta: az Egyesült Államok rutinszerűen elvárja a hírszerzési információk fogadóitól, hogy garantálják, a kapott adatokat nem használják emberi jogi visszaélésekre.
A harctéri hírszerzési adatok megtagadása azonban egy kulcsfontosságú szövetségestől, különösen háború idején, rendkívül szokatlan, és komoly feszültségre utal a felek között.
Daniel Hoffman, a CIA közel-keleti titkos műveleteinek egykori vezetője hangsúlyozta, hogy a hírszerzési adatok megosztása szinte szent dolog, különösen egy olyan közeli szövetségessel, amely egy rendkívül instabil régióban működik.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
