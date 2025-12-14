  • Megjelenítés
Európai békecsúcs közeleg, kérdés, lesz-e bármi eredménye – Háborús híreink vasárnap
Globál

Európai békecsúcs közeleg, kérdés, lesz-e bármi eredménye – Háborús híreink vasárnap

Portfolio
Hétfőn Steve Witkoff amerikai különmegbízott európai vezetőkkel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozik, hogy egy tűzszünet lehetőségéről egyeztessenek. Úgy tűnik, hogy az amerikai közvetítők Moszkva után ismét Kijev felé fordulnak, hogy közelítsék a felek álláspontjait.
Megosztás

Dróneső hullott Oroszországra

235 ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem az éjszaka - jelentették be vasárnap reggel. A helyi kormányzó beszámolója szerint a volgográdi régióban egy olajraktár kapott tűzre a lehulló törmelékektől. Az orosz légügyi hatóságok beszámolója szerint a nagyobb repülőtereken átmenetileg fel kellett függeszteni a járatokat. (Reuters)

Megosztás

Európai békecsúcs közeleg, kérdés, lesz-e bármi eredménye – Háborús híreink vasárnap

A lassan négy éve zajló orosz-ukrán háború lezárásával kapcsolatban továbbra is komoly erőfeszítéseket tesz az Egyesült Államok. Az elmúlt hetekben Donald Trump elnök különmegbízottja az orosz féllel tárgyalt, majd hétfőn Steve Witkoff az ukrán elnökkel és európai vezetőkkel egyeztet. Volodimir Zelenszkij szombaton arról is beszélt, hogy

Witkoff mellett hamarosan személyesen egyeztet Trumppal is a háború lezárásáról.

Az ukrán-magyar határszakaszon 6104 ember lépett be Magyarországra szombaton - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vasárnap az MTI-t. A beléptetettek közül a rendőrség 32 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Mélyen Oroszország területén csapódtak be drónok, Ukrajna ellentámadásba kezdett - Háborús híreink szombaton
Zelenszkij elárulta, hogy hétfőn amerikai–európai csúcstalálkozó jön Berlinben
Ukrajna hirtelen fordulatot jelentett be Donbasznál, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility