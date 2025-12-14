Halálos támadás érte az ENSZ bázisát a forrongó térségben

Banglades az ENSZ békefenntartó misszióinak egyik legnagyobb létszámú támogatója. Katonái régóta szolgálnak a feszültségekkel terhelt térségben.
A bangladesi fegyveres erők vasárnapi közleménye szerint a támadást szeparatista fegyveres csoportok hajtották végre a Kadugali logisztikai bázis ellen. A dróntámadás szombaton, helyi idő szerint 15:40 és 15:50 között történt.
A hadsereg korábban arról tájékoztatott, hogy mindent megtesznek a sebesültek ellátásáért, valamint a mentési és evakuálási műveletek végrehajtásáért.
António Guterres ENSZ-főtitkár az X közösségi oldalon ítélte el a támadást. Részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak, és mielőbbi felépülést kívánt a sebesülteknek.
Az ehhez hasonló, ENSZ-békefenntartók elleni támadások nem igazolhatók, és háborús bűncselekménynek minősülhetnek. Emlékeztetem a feleket arra, hogy kötelesek védelmezni az ENSZ személyzetét és a civileket
– írta.
Dél-Szudán 2011-ben, egy hosszú polgárháborút követően vált ki Szudánból. A felek azóta sem tudtak megállapodni több olyan régió hovatartozásáról, amelyekre mindkét ország igényt tart.
Ahogy a több évtizede a világ egyik legforrongóbb térségének számító területről írt részletes elemzésünkben is beszámoltunk róla, a polgárháborúban jelentősebb fordulat idén márciusban történt, amikor a hadsereg hosszan tartó, véres harcok után visszaszerezte a lényegében teljesen lerombolt Kartúmot és térségét. November 19-én Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy be fog avatkozni a konfliktus megállítására.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
