Halálos támadás érte az ENSZ bázisát a forrongó térségben
Halálos támadás érte az ENSZ bázisát a forrongó térségben

Legalább hat bangladesi ENSZ-békefenntartó meghalt, és nyolc megsebesült, amikor szombaton dróntámadás érte a világszervezet egyik bázisát a Szudán és Dél-Szudán között fekvő, vitatott hovatartozású Abyei régióban.

Banglades az ENSZ békefenntartó misszióinak egyik legnagyobb létszámú támogatója. Katonái régóta szolgálnak a feszültségekkel terhelt térségben.

A bangladesi fegyveres erők vasárnapi közleménye szerint a támadást szeparatista fegyveres csoportok hajtották végre a Kadugali logisztikai bázis ellen. A dróntámadás szombaton, helyi idő szerint 15:40 és 15:50 között történt.

A hadsereg korábban arról tájékoztatott, hogy mindent megtesznek a sebesültek ellátásáért, valamint a mentési és evakuálási műveletek végrehajtásáért.

António Guterres ENSZ-főtitkár az X közösségi oldalon ítélte el a támadást. Részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak, és mielőbbi felépülést kívánt a sebesülteknek.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

