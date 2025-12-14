  • Megjelenítés
Hiába dolgozik mindenki a békén, az évtizedes konfliktus nem oldódik meg
Hiába dolgozik mindenki a békén, az évtizedes konfliktus nem oldódik meg

MTI
Vasárnap is folytatódtak a harcok Thaiföld és Kambodzsa határmenti területein a legújabb nemzetközi békekísérletek ellenére.

Az új tűzszünet, amit Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnök szorgalmazott, és Donald Trump amerikai elnök szombat estére jelentett be, továbbra sem lépett hatályba.

Thaiföld és Kambodzsa közös határvidékének több pontján

közel egy hete újultak ki az összecsapások,

amelyek hátterében a két ország között évtizedek óta tartó területi vita áll. A két délkelet-ázsiai ország között az idén már többször robbant ki katonai konfliktus, mióta egy kambodzsai katona meghalt egy májusi összetűzésben.

Az újraéledt harcok miatt több százezer ember kényszerült lakóhelyének elhagyására a határ mindkét oldalán. A két ország júliusban tűzszüneti megállapodást kötött a heves harcok után.

Október végén Malajziában, Donald Trump amerikai elnök jelenlétében közös nyilatkozatot írtak alá, amely a tartós béke felé vezető lépéseket tartalmazta. A tűzszünetet azonban novemberben egy újabb határincidens miatt ideiglenesen felfüggesztették.

December 7. óta a helyzet ismét romlott. Sihasak Phuangketkeow thai külügyminiszter az X online platformon vasárnap arról irt, hogy megerősíti Thaiföld rendíthetetlen elkötelezettségét a béke iránt, de mint fogalmazott: a békének valódinak, fenntarthatónak kell lennie, és a megállapodásokat tiszteletben kell tartani.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

