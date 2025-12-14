  • Megjelenítés
Megerősítette a Hamász: meghalt a terrorszervezet egyik legfőbb vezetője
Megerősítette a Hamász: meghalt a terrorszervezet egyik legfőbb vezetője

A Hamász megerősítette, hogy egy szombati izraeli légicsapásban meghalt Rajed Szajed, a szervezet egyik vezető parancsnoka Gáza városának közelében; az októberben életbe lépett tűzszünet óta ő a legmagasabb rangú palesztin vezető, aki célzott támadás áldozata lett - írta az Al Jazeera.

Ahogy arról beszámoltunk, az izraeli sajtó tegnap kezdett el arról cikkezni, hogy a Hamász egyik befolyásos parancsnoka, a 2023. október 7-i Izrael elleni támadás egyik fő tervezője, Rajed Szajed célzott légicsapás áldozatává válhatott. Az izraeli hadsereg akkor annyit közölt, hogy egy magas rangú Hamász-parancsnokot vettek célba, de nevet nem említettek. A Hamász vasárnapi nyilatkozatában megerősítette a terrorvezér halálhírét.

A Hamász szerint a szombati akció súlyosan aláássa a tűzszüneti megállapodást.

Halíl el-Hajja, a Hamász gázai vezetője vasárnapi videónyilatkozatában Izraelt vádolta a tűzszünet megsértésével. A vezető felszólította a konfliktusban közvetítői szerepben fellépő hatalmakat, különösen az amerikai kormányt és Donald Trump elnököt, hogy kényszerítsék Izraelt a fegyverszünet betartására.

Az izraeli hadsereg közlése szerint Rajed Szajed a Hamász katonai képességeinek újjáépítésén dolgozott, és a 2023. október 7-i támadás egyik tervezője volt. Izraeli védelmi tisztviselők a szervezet fegyvergyártó részlegének vezetőjeként azonosították.

