Hogy lesz ebből béke? – Rjabkov egyetlen mondattal zúzta szét a nehezen kiizzadott európai javaslatot

Semmiképpen sem fogunk soha, semmikor hozzájárulni, beleegyezni a NATO-csapatok jelenlétével ukrán területen, vagy akár csak elfogadni azt

– jelentette ki az interjúban Rjabkov.

Az európai vezetők hétfői berlini tárgyalásán arról született megegyezés, hogy az esetleges ukrán területi engedményekről csak akkor születhet döntés, ha már hatékony biztonsági garanciák lépnek életbe. Ezek között szerepelne egy európai vezetésű, többnemzeti haderő felállítása is.

Rjabkov szavai alapján tehát Moszkva egy ilyen kompromisszumba aligha menne bele.

A külügyminiszter-helyettes hajthatatlannak mutatkozott abban a kérdésben is, hogy mivel öt ukrán megye – a Krím, Donyeck, Luhanszk, Herszon és Zaporizzsja – az orosz alkotmány szerint Oroszországhoz tartozik, ezért ezekből a területekből nem tudnak engedni Ukrajna javára. (Az öt megyéből csak a Krím van teljesen orosz kézen.)

Így összesen öt alkotóelemünk van, és semmiképpen sem köthetünk kompromisszumot velük kapcsolatban, mert véleményünk szerint ez államiságunk egy nagyon alapvető, alkotmányunkban rögzített elemének felülvizsgálatát jelentené

– fogalmazott Rjabkov.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images