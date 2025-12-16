Napokon belül eldől, volt-e haszna a legújabb békecsúcsnak - Moszkvánál pattog a labda

Az elnök a berlini tárgyalásokat követően újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy az amerikaiakkal egyeztetett béketerv-tervezetet jelenlegi formájában is működőképesnek tartja. Szerinte a dokumentum alkalmas lehet arra, hogy alapul szolgáljon az orosz féllel folytatandó egyeztetésekhez.

Hozzátette ugyanakkor, hogy több kulcsfontosságú kérdés még nyitott, különösen az orosz erők által megszállt ukrán területek jövőbeli státusza.

Ezekről szerinte további egyeztetésekre lesz szükség, mielőtt végleges megállapodás születhetne.

Bár a Washingtonnal folytatott tárgyalásokon még biztos módosulni fog a keddi európai-ukrán tervezet, Moszkva már ma jelezte, hogy a berlini csúcson felmerült rendezési kísérletet - különös tekintettel a frontvonalak befagyasztására és az ukrajnai békegaranciákra - elfogadhatatlannak tartja.

Zelenszkij arról is beszélt, hogy Ukrajna komoly nehézségekkel küzd pénzügyi szükségleteinek fedezésében. Kiemelte, hogy az Európai Unió döntése a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról létfontosságú Kijev számára, mert ez részben ellensúlyozhatná egyes partnerek csökkenő támogatását.

Nem látok esélyt arra, hogy e támogatás nélkül talpon maradjunk

– fogalmazott az ukrán elnök.

