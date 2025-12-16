Napokon belül eldől, volt-e haszna a legújabb békecsúcsnak - Moszkvánál pattog a labda

Az elnök a berlini tárgyalásokat követően újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy az amerikaiakkal egyeztetett béketerv-tervezetet jelenlegi formájában is működőképesnek tartja. Szerinte a dokumentum alkalmas lehet arra, hogy alapul szolgáljon az orosz féllel folytatandó egyeztetésekhez.
Hozzátette ugyanakkor, hogy több kulcsfontosságú kérdés még nyitott, különösen az orosz erők által megszállt ukrán területek jövőbeli státusza.
Ezekről szerinte további egyeztetésekre lesz szükség, mielőtt végleges megállapodás születhetne.
Bár a Washingtonnal folytatott tárgyalásokon még biztos módosulni fog a keddi európai-ukrán tervezet, Moszkva már ma jelezte, hogy a berlini csúcson felmerült rendezési kísérletet - különös tekintettel a frontvonalak befagyasztására és az ukrajnai békegaranciákra - elfogadhatatlannak tartja.
Zelenszkij arról is beszélt, hogy Ukrajna komoly nehézségekkel küzd pénzügyi szükségleteinek fedezésében. Kiemelte, hogy az Európai Unió döntése a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról létfontosságú Kijev számára, mert ez részben ellensúlyozhatná egyes partnerek csökkenő támogatását.
Nem látok esélyt arra, hogy e támogatás nélkül talpon maradjunk
– fogalmazott az ukrán elnök.
Címlapkép forrása: EU
Belép a horvátországi hotelpiacra az Opus Global
Opatijában működtet majd szállodát.
Erre nincs más szó: összerogyott az amerikai munkaerőpiac
Megjöttek a hivatalos adatok.
Fájdalmas ütést kaptak a magyar befektetési alapok, az év legrosszabb száma érkezett
Azért szépen is lehetett keresni a legjobb alapokkal.
Az életéért küzd az orosz hadsereg a kupjanszki katlanban – Lassan, de biztosan a végkifejlete felé halad a dráma
Ukrán jelentés szerint nem sikerülnek az oroszok kitörési próbálkozásai.
Magyar kutató segítségével értek el hatalmas tudományos áttörést
A bolygók születésével kapcsolatosan.
Itt az MNB idei utolsó kamatdöntése
Kamatváltoztatás nélkül múlik el a 2025-ös év.
Érkeznek a hitelgondozók, bárki hozzájuthat a nemteljesítő követelésekhez
Egy új törvény átrendezi a követeléskezelési piac korábbi működését.
„Nem számolják a halottaikat” – Őrületes veszteségekről számolt be Zelenszkij
Az ukrán elnök szerint Putyint nem érdekli az emberélet.
Zsiday Viktor: El fogok tűnni a rock and rollból
Idén befejezem az alapkezelést, amit bő 25 éve kezdtem el. Én indítottam el az ország első abszolút hozamú befektetési alapját; a jelenleg (még) általam kezelt... The post Zsiday Viktor: El f
Változások az európai autókereskedelemben
Az európai autópiac fordulóponthoz érkezett: a hibridek élre törtek, a Volkswagen stabil, a BYD gyorsan erősödik.
A Citadella befektetési alap beolvad a HOLD Columbus befektetési alapba
2026. január 23-án a Zsiday Viktor által kezelt Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap ("Citadella befektetési alap") beolvad a Móricz Dániel és Cser Tamás által... The pos
Nyugdíj-előtakarékosság: Elég 40 éves korban elkezdeni gyűjteni?
A magyar dolgozók átlagosan 41-42 éves korban döntenek úgy, hogy végre komolyan veszik a nyugdíj-megtakarítást. Ez azonban egy kritikus probléma: ekkor már mindössze 20-25 év marad a vagyon fe
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 2. rész: Implementáció és bizonyítékgyűjtés
A sikeres ISO 27001-projekt második harmada az implementációról szól: a kulcskontrollok működésbe állításáról, a bizonyítékok (evidence-ek) tudatos felépítéséről és az információbizt
Kína leuralja az ipart és a nyersanyagpiacot - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Maróti Ádám portfóliókezelő beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-oldalán mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Kína leuralja az i
Top 10 osztalék részvény - 2025. december
December ötödikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
A magyar élelmiszeripar titkos sikerreceptje - Avagy hogyan képesek folytonos viharban fejlődni a vállalatok?
A magyar élelmiszeripar a változékony körülmények, az erős vevői nyomás és az ágaztara jellemző alacsony profitráta ellenére képes tartani a lépést a gazdaság egészével. Mi a titok? Hog
Már qvikkel is lehet fizetni a Díjneten elérhető több mint 100 partner részére (x)
Pillanatok alatt lebonyolíthatjuk az elektronikus számlafizetést, és még adományozhatunk is.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Pakshoz mérhető energiatárolási boom előtt Magyarország – tényleg itt az áttörés?
Itt a következő nagy energiapiaci játszma.
Alig keresenek pénzt a németek az autógyártáson - Feladják?
Miért zuhant az üzemi eredmény?
Ha ezt meglépi Trump, azzal alapjaiban írhatja át Magyarország jövőjét is
A Checklistben a Trump-doktrína lehetséges hatásait vizsgáljuk.