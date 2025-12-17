Ilyen is van: többéves csúszás után bukkant fel a keleti nagyhatalom lopakodó CH-7-es szuperdrónja az égen

A fejlesztő China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) 2018-ban még azt ígérte, hogy a tesztrepülés már a következő évben megtörténik, a sorozatgyártás pedig 2022-ben elindulhat. Ezek az előrejelzések azonban messze elmaradtak a valóságtól. A CH-7 végül 2024 második felében hajtotta végre a gurulási teszteket. Még újabb egy év fejlesztésre volt szükség ahhoz, hogy a lopakodó drón felszállhasson. Az első repülésre a Sanhszi tartományban található Pucseng repülőtéren került sor, amely a kínai repüléstesztelő intézet bázisa. Ezzel megkezdődött a katonai drón repülési tesztsorozata.
Li Csien-hua, a CASC képviselője elmondta, hogy a "rendkívül sikeres" első repülés igazolta a sárga festésű CH-7 alapvető képességeit, autonóm gurulását, fel- és leszállását, helyzetszabályozását és pályakövetését.
A pilóta nélküli repülőgépet nagy magasságú repülésre tervezték.
Felderítési, megfigyelési, adattovábbítási, elektronikai hadviselési, valamint tengeri megfigyelési feladatokra képes. Emellett célmegjelölést biztosíthat nagy hatótávolságú csapásmérő fegyverek számára. A CH-7 a kezdetek óta jelentősen átalakult. Korábban feltételezték, hogy belső fegyverzeti rekeszekkel rendelkezik, de a legújabb felvételek alapján valószínű, hogy nem elsősorban csapásmérő feladatokra szánják.
China's CH-7 high-altitude, high-speed drone recently conducted its maiden flight in a northwestern province, according to the China Academy of Aerospace Aerodynamics, which designed and built the pilotless plane.According to the academy, a subsidiary of China Aerospace Science… pic.twitter.com/tnPu4efdyc https://t.co/tnPu4efdyc— China Daily (@ChinaDaily) December 15, 2025
A 2018-ban ismertetett specifikációk szerint a 13 tonnás CH-7 22 méteres fesztávolsággal és 10 méteres hosszal rendelkezett volna. Szolgálati csúcsmagasságát 13 kilométerre, működési sugarát 2000 kilométerre, utazósebességét 612 km/h-ra, csúcssebességét pedig 926 km/h-ra tervezték. Ezek az adatok azonban időközben módosultak. A CH-7 maximális felszálló tömege jelenleg 8000 kilogramm, fesztávolsága pedig vélhetően 27,3 méterre nőtt. Szolgálati csúcsmagassága 16 kilométer, repülési ideje 16 óra. Ezek
a változások jól mutatják, hogyan alakult át a gép formája és rendeltetése az évek során, ami magyarázza az elhúzódó fejlesztést is.
A CH-7 légbeömlője a törzs tetején kapott helyet, a réses kipufogófúvóka pedig félig rejtett kialakítású. A nagy radarvisszaverő felületeken, például a belépőéleken radarelnyelő megoldásokat alkalmaztak, az ajtók és panelek széleit pedig fűrészfogasra alakították. Ezek az intézkedések a gép radarkeresztmetszetének csökkentését szolgálják. Mivel sebessége elmarad a vadászgépekétől, a CH-7-et nem "hűséges szárnysegédnek" szánják. Ehelyett lopakodó képességeit kihasználva a pilótával vezetett gépek előtt hatolna be a harci övezetbe, kifejezetten a tengeri küldetéseknél. Az a tény, hogy Kína ilyen nyíltan osztja meg a CH-7 első repülésének részleteit és képeit, arra utal, hogy a típust exportra is szánják.
Címlapkép forrása: Long Wei/VCG via Getty Images
Belgiumot is kizárnák a náluk zárolt orosz vagyonok felőli döntésből
Egyre több tagállam szorgalmazza az Ukrajnát minden áron életben tartó manővert.
Radioaktív tároló épül Magyarország szomszédjában: negyedmillió ember ivóvize kerülhet veszélybe
Tiltakoznak az érintett hatóságok.
Fizetőssé válhat a posztolás a Facebookon
Két poszt lesz engedélyezett.
Újabb gigabit-pályázatokat nyert a Magyar Telekom
12 járásban fejleszthet.
Ötéves mélypontról pattant fel az olajár: Trump legújabb húzása borzolja a piacot
Keményen fellép Venezuela ellen az elnök.
Elhárult egy fontos akadály, küszöbön áll a kamatcsökkentés az európai országban
Meglepő adatok érkeztek.
Iránytű a szabályok, támogatások és piacok útvesztőjében – Jön a tavasz agrárcsúcsa
Nem lehet elég korán regisztrálni.
Hogyan törlik a politikai pártok az adatokat? - Egy NAIH jelentés margójára
Keveset lehetett hallani róla, de a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) november 20-i dátummal közzétett egy jelentést a politikai pártok törléshez való joggal kapcsol
Új banki szereplő a Diverzumnál: akár 60 ezer Ft bónusz ütheti a diákok markát bankszámlájuk mellé
A legtöbb fiatal már nemcsak a mindennapi kiadásokra koncentrál pénzügyeiben, hanem tudatosan szeretne félretenni és tervezni is. Ezt ismerte fel az Erste, amely most a legnagyobb magyar diákkedve
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
A Westinghouse szerepe az új amerikai nukleáris forradalomban
A Westinghouse térnyerése jól mutatja az amerikai nukleáris expanzió és az európai ellátásbiztonsági átrendeződés összekapcsolódását.
Követett részvények - 2025. december
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Zsiday Viktor: El fogok tűnni a rock and rollból
Idén befejezem az alapkezelést, amit bő 25 éve kezdtem el. Én indítottam el az ország első abszolút hozamú befektetési alapját; a jelenleg (még) általam kezelt... The post Zsiday Viktor: El f
Változások az európai autókereskedelemben
Az európai autópiac fordulóponthoz érkezett: a hibridek élre törtek, a Volkswagen stabil, a BYD gyorsan erősödik.
A Citadella befektetési alap beolvad a HOLD Columbus befektetési alapba
2026. január 23-án a Zsiday Viktor által kezelt Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap ("Citadella befektetési alap") beolvad a Móricz Dániel és Cser Tamás által... The pos
Már qvikkel is lehet fizetni a Díjneten elérhető több mint 100 partner részére (x)
Pillanatok alatt lebonyolíthatjuk az elektronikus számlafizetést, és még adományozhatunk is.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Bod Péter Ákos elmondta, meddig játszhat a tűzzel Magyarország
A devizaadósság emelkedése nem jó üzenet kifelé.
Pakshoz mérhető energiatárolási boom előtt Magyarország – tényleg itt az áttörés?
Itt a következő nagy energiapiaci játszma.
Alig keresenek pénzt a németek az autógyártáson - Feladják?
Miért zuhant az üzemi eredmény?