Ilyen is van: többéves csúszás után bukkant fel a keleti nagyhatalom lopakodó CH-7-es szuperdrónja az égen

A fejlesztő China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) 2018-ban még azt ígérte, hogy a tesztrepülés már a következő évben megtörténik, a sorozatgyártás pedig 2022-ben elindulhat. Ezek az előrejelzések azonban messze elmaradtak a valóságtól. A CH-7 végül 2024 második felében hajtotta végre a gurulási teszteket. Még újabb egy év fejlesztésre volt szükség ahhoz, hogy a lopakodó drón felszállhasson. Az első repülésre a Sanhszi tartományban található Pucseng repülőtéren került sor, amely a kínai repüléstesztelő intézet bázisa. Ezzel megkezdődött a katonai drón repülési tesztsorozata.

Li Csien-hua, a CASC képviselője elmondta, hogy a "rendkívül sikeres" első repülés igazolta a sárga festésű CH-7 alapvető képességeit, autonóm gurulását, fel- és leszállását, helyzetszabályozását és pályakövetését.

A pilóta nélküli repülőgépet nagy magasságú repülésre tervezték.

Felderítési, megfigyelési, adattovábbítási, elektronikai hadviselési, valamint tengeri megfigyelési feladatokra képes. Emellett célmegjelölést biztosíthat nagy hatótávolságú csapásmérő fegyverek számára. A CH-7 a kezdetek óta jelentősen átalakult. Korábban feltételezték, hogy belső fegyverzeti rekeszekkel rendelkezik, de a legújabb felvételek alapján valószínű, hogy nem elsősorban csapásmérő feladatokra szánják.

China's CH-7 high-altitude, high-speed drone recently conducted its maiden flight in a northwestern province, according to the China Academy of Aerospace Aerodynamics, which designed and built the pilotless plane.According to the academy, a subsidiary of China Aerospace Science… pic.twitter.com/tnPu4efdyc https://t.co/tnPu4efdyc — China Daily (@ChinaDaily) December 15, 2025

A 2018-ban ismertetett specifikációk szerint a 13 tonnás CH-7 22 méteres fesztávolsággal és 10 méteres hosszal rendelkezett volna. Szolgálati csúcsmagasságát 13 kilométerre, működési sugarát 2000 kilométerre, utazósebességét 612 km/h-ra, csúcssebességét pedig 926 km/h-ra tervezték. Ezek az adatok azonban időközben módosultak. A CH-7 maximális felszálló tömege jelenleg 8000 kilogramm, fesztávolsága pedig vélhetően 27,3 méterre nőtt. Szolgálati csúcsmagassága 16 kilométer, repülési ideje 16 óra. Ezek

a változások jól mutatják, hogyan alakult át a gép formája és rendeltetése az évek során, ami magyarázza az elhúzódó fejlesztést is.

A CH-7 légbeömlője a törzs tetején kapott helyet, a réses kipufogófúvóka pedig félig rejtett kialakítású. A nagy radarvisszaverő felületeken, például a belépőéleken radarelnyelő megoldásokat alkalmaztak, az ajtók és panelek széleit pedig fűrészfogasra alakították. Ezek az intézkedések a gép radarkeresztmetszetének csökkentését szolgálják. Mivel sebessége elmarad a vadászgépekétől, a CH-7-et nem "hűséges szárnysegédnek" szánják. Ehelyett lopakodó képességeit kihasználva a pilótával vezetett gépek előtt hatolna be a harci övezetbe, kifejezetten a tengeri küldetéseknél. Az a tény, hogy Kína ilyen nyíltan osztja meg a CH-7 első repülésének részleteit és képeit, arra utal, hogy a típust exportra is szánják.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 12. 12. Két ázsiai nagyhatalom készül a leszámolásra: ilyen katonai erőkkel csapnának össze

Címlapkép forrása: Long Wei/VCG via Getty Images