Kritikus pillanatba értünk: tömegével vezénylik a frissen képzett katonákat a NATO keleti határára

Roderich Kiesewetter német parlamenti képviselő és volt katonatiszt az n-tv csatornának nyilatkozva azt mondta, hogy Oroszország mintegy 350–360 ezer, harckész katonát állomásoztat a Fehéroroszországban lévő két hadtestben. Szerinte ez különösen a balti államok számára jelent súlyos kockázatot.

A politikus rámutatott, hogy Vlagyimir Putyin több százezer olyan katonát képez ki, akiket soha nem vetnek be Ukrajnában.

Ez szerinte arra utal, hogy Moszkva háborús gazdaságra állt át, amely a folyamatos mozgósításra és tartalékok felhalmozására épül.

A Kreml közlése szerint csak idén több mint 400 ezer új katona csatlakozott az orosz fegyveres erőkhöz, ami meghaladja az elnök januárban meghatározott toborzási célját. Nemzetközi védelmi szakértők emellett "példátlanul intenzív" téli hadgyakorlatokról számoltak be az elmúlt hetekben.

Kiesewetter hangsúlyozta, hogy az európai kormányoknak fel kell készíteniük a lakosságot a növekvő konfliktuskockázatra. Úgy fogalmazott: a túlélés nemcsak a katonai védekezőképességen múlik, hanem azon is, hogy az embereket nem megijesztik, hanem nyíltan figyelmeztetik a lehetséges veszélyekre.

A német politikus figyelmeztetése összhangban van más nyugati katonai vezetők nyilatkozataival. Sir Richard Knighton, a brit fegyveres erők vezérkari főnöke nemrég kijelentette: a brit családoknak fel kell készülniük arra, hogy "fiaik és lányaik" megvédjék az országot, és egyre többen fogják személyesen megtapasztalni, mit jelent az áldozatvállalás a nemzetért. Bár egy közvetlen orosz támadás valószínűsége szerinte alacsony, "ez nem jelenti azt, hogy nulla" – tette hozzá.

Fabien Mandon francia vezérkari főnök múlt hónapban hasonlóképp fogalmazott: szerinte Franciaországnak arra is fel kell készülnie, hogy egy esetleges háborúban "elveszítheti gyermekeit". Mark Rutte NATO-főtitkár pedig arra szólította fel a szövetséges államokat, hogy készüljenek fel akár egy olyan globális konfliktusra is, amilyet nagyszüleik vagy dédszüleik éltek át a második világháború idején.

