  • Megjelenítés
Megtörte a csendet Joe Biden: ha ez így megy tovább, Oroszország és Kína lesznek a világ vezetői
Globál

Megtörte a csendet Joe Biden: ha ez így megy tovább, Oroszország és Kína lesznek a világ vezetői

Portfolio
Joe Biden volt amerikai elnök szerint Amerika továbbra sem hátrálhat ki a világ vezetésével járó felelősség alól, miközben a Trump-kormányzat sorra vonja vissza elődje döntéseit, és republikánus törvényhozók már az Egyesült Államok NATO-tagságát is megkérdőjelezik - jelentette a The Hill.

Joe Biden volt amerikai elnök hétfőn, az elnöki könyvtára tiszteletére rendezett rendezvényen arról beszélt, hogy

az Egyesült Államoknak továbbra is vállalnia kell a világ vezetésével járó felelősséget.

Ha nem mi vezetünk, akkor ki fogja vezetni a világot? Oroszország? Kína?"

– tette fel a kérdést Biden.

Még több Globál

Nemzetbiztonsági szakértők szerint szabotázsakciókra kell készülni, az európai gázellátás harmada van veszélyben

Visszadobták az oroszok a béketervet, Kupjanszk szorítóba került - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Pénteken évértékelőt tart Putyin - Kiderült, mit nem lesz szabad a sajtónak

Ezzel tartozunk a családjainknak és a világnak is. Meg tudjuk csinálni"

– tette hozzá.

A volt elnök januári hivatali távozása óta szinte egyáltalán nem jelent meg nyilvánosan. Szóvivője szerint prosztatarákkal kezelik; a sugárterápiát októberben fejezte be.

Biden hétfői gondolatai összhangban vannak azzal, amit januárban, a Virginia állambeli Joint Base Myer–Henderson Hall támaszponton elmondott búcsúbeszédében a külföldön szolgáló katonáknak. Akkor felidézte: kérésére az amerikai csapatok segítettek meggyengíteni a Hamászt, megvédeni Izraelt az iráni támadásoktól, kiálltak Ukrajna mellett, kiképezték az ukrán katonákat és pilótákat, valamint megerősítették a NATO keleti szárnyát.

Megmutattátok a világnak, hogy Amerika kiáll a szabadságért, kiáll a barátai és a szövetségesei mellett"

– fogalmazott akkor Biden.

Kapcsolódó cikkünk

Rágalmazást kiáltott Donald Trump: akkora pert akaszt a brit közmédia nyakába, hogy azt alig tudnák kiköhögni

Fordulat Washingtonban: kiderült, mit tervez Trump Kínával, ez gyökeresen megváltoztatja az eddigieket

Új amerikai időszámítást hirdetett Donald Trump – Feje tetejére állt az eddigi világrend, de mi jön ezután?

Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kiadta a parancsot Donald Trump: indul a katonai akció, teljes blokád jön Putyin szövetségesével szemben
Visszadobták az oroszok a béketervet, Kupjanszk szorítóba került - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Történelmi lépés: az EU most olyat tett Oroszországgal, amire még nem volt példa
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility