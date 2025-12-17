Megtörte a csendet Joe Biden: ha ez így megy tovább, Oroszország és Kína lesznek a világ vezetői

Joe Biden volt amerikai elnök hétfőn, az elnöki könyvtára tiszteletére rendezett rendezvényen arról beszélt, hogy

az Egyesült Államoknak továbbra is vállalnia kell a világ vezetésével járó felelősséget.

Ha nem mi vezetünk, akkor ki fogja vezetni a világot? Oroszország? Kína?"

– tette fel a kérdést Biden.

Ezzel tartozunk a családjainknak és a világnak is. Meg tudjuk csinálni"

– tette hozzá.

A volt elnök januári hivatali távozása óta szinte egyáltalán nem jelent meg nyilvánosan. Szóvivője szerint prosztatarákkal kezelik; a sugárterápiát októberben fejezte be.

Biden hétfői gondolatai összhangban vannak azzal, amit januárban, a Virginia állambeli Joint Base Myer–Henderson Hall támaszponton elmondott búcsúbeszédében a külföldön szolgáló katonáknak. Akkor felidézte: kérésére az amerikai csapatok segítettek meggyengíteni a Hamászt, megvédeni Izraelt az iráni támadásoktól, kiálltak Ukrajna mellett, kiképezték az ukrán katonákat és pilótákat, valamint megerősítették a NATO keleti szárnyát.

Megmutattátok a világnak, hogy Amerika kiáll a szabadságért, kiáll a barátai és a szövetségesei mellett"

– fogalmazott akkor Biden.

Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images