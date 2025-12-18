Elképesztő: ismét gyártósorra kerül a legendás szovjet BMP-1-es páncélos

Az első BMP-1-esek az 1960-as években gurultak le a szovjet gyártósorokról, a gépet később Csehszlovákiában és Kínában is gyártani kezdték, kisebb-nagyobb módosításokkal. A BMP-1-es a világ egyik első dedikált lövészpáncélosa, sajátossága, hogy amellett, hogy képes a frontra juttatni 8 lövészt és felszerelésüket, fel van szerelve egy 73 milliméteres simacsövű löveggel és egy 9M14-as páncéltörő rakétával, így adott körülmények közt akár harckocsik leküzdésére is képes lehet.

A dizájn az 1960-as években nagy áttörés volt, mára azonban rendkívül elavultnak számít.

A szlovák STV Machinery most mégis elkezdett megint BMP-1-es páncéltesteket gyártani, állítólag meg is van az első külföldi megrendelőjük.

Állításuk szerint a gyártást nagyrészt digitalizálták, a gépet áttervezték úgy, hogy az „megfeleljen a modern ergonomiai és anyagminőségi követelményeknek.” A gyártáshoz pedig olyan anyagokat használnak, melyekből a modern NATO-sztenderd harcjárműveket is készítik.

Az új páncéltestekből egyelőre csak egy prototípus készült,

a tömeggyártás jövőre indul, évi 100-as kapacitással.

Nem közölték, hogy pontosan kinek gyártják majd a BMP-1-es páncéltesteket, de a következő lépés nyilván az lesz, hogy a megrendelő teljes lövészpáncélost épít majd belőle, modern sztenderdek szerint, jó eséllyel felhasználva ehhez meglévő BMP-1-es / BMP-2-es alkatrészeket. A megrendelő jó eséllyel Ukrajna, de az is lehet, hogy valamelyik délszláv állam vagy kis eséllyel egy ázsiai ország, amely vegyesen használ szovjet és nyugati technikát.

Az is szinte biztosra vehető, hogy nem az 1960-as években rendszeresített fegyverzetet kapja majd vissza a gép, hanem új fő eszközöket kap, és elég jó esély van rá, hogy a végterméket nem is "BMP-1" néven kapják majd meg a katonák.

Címlapkép forrása: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images