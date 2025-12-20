Súlyos orosz találat érte Ukrajna egyik fontos kikötőjét

Szombaton orosz támadás érte a dél-ukrajnai Pivdennyi kikötő tározóit, egy nappal azután, hogy egy rakétacsapás már nyolc ember életét követelte ugyanott.

A támadásról az ország miniszterelnök-helyettese számolt be, aki szerint a kikötő létesítményei súlyos károkat szenvedtek.

Olekszij Kuleba a Telegramon azt írta, hogy az orosz csapatok szándékosan veszik célba a polgári logisztikai útvonalakat az odesszai régióban.

Forrás: Reuters

