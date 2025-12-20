  • Megjelenítés
Súlyos orosz találat érte Ukrajna egyik fontos kikötőjét
Globál

Súlyos orosz találat érte Ukrajna egyik fontos kikötőjét

Portfolio
Szombaton orosz támadás érte a dél-ukrajnai Pivdennyi kikötő tározóit, egy nappal azután, hogy egy rakétacsapás már nyolc ember életét követelte ugyanott.

A támadásról az ország miniszterelnök-helyettese számolt be, aki szerint a kikötő létesítményei súlyos károkat szenvedtek.

Olekszij Kuleba a Telegramon azt írta, hogy az orosz csapatok szándékosan veszik célba a polgári logisztikai útvonalakat az odesszai régióban.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Education Images via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

KonyhaKontrolling

A jövőtervezés felesleges?

Egy valamit biztosan megtanulhattunk a történelemből: azok, akik a jövőt akarják megjósolni, mindig tévednek. Hogy hogyan és mennyire, az változó, de az garantált, hogy hatalmas hibát fogunk e

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Nagyobb volt, mint egy második világháborús óriáscsatahajó, mára egy sem maradt belőle - Mi történt a világ legnagyobb tengeralattjárójával?
Amerika véres bosszút fogadott: megindultak az F-15-ösök és az A-10-es vadászgépek
Kimondta Zelenszkij: ez lehet a következő ország, amit megtámadnak az oroszok, ha Ukrajna veszít
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility