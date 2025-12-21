  • Megjelenítés
Szörnyű tettre derült fény, embereket hurcolt el az orosz hadsereg Ukrajnából
Szörnyű tettre derült fény, embereket hurcolt el az orosz hadsereg Ukrajnából
Szörnyű tettre derült fény, embereket hurcolt el az orosz hadsereg Ukrajnából

Orosz csapatok mintegy ötven civilt hurcoltak el a Szumi megyében fekvő Hrabovszke faluból, amely alig kétszáz méterre van az orosz határtól – közölte Dmitro Lubinec ukrán ombudsman a Telegramon, amiről a Kyiv Independent számolt be.

Az előzetes információk szerint december 18-án az orosz erők jogellenesen őrizetbe vették a település lakóit. A fogva tartottak nem férhettek hozzá kommunikációs eszközökhöz, és nem biztosítottak számukra megfelelő életkörülményeket.

December 20-án pedig erőszakkal Oroszországba szállították őket.

Lubinec azonnal felvette a kapcsolatot az orosz emberi jogi biztossal, akitől tájékoztatást követelt az elhurcoltak hollétéről és fogva tartásuk körülményeiről. Egyúttal azonnali hazaszállításukat kérte, és az ügyben a Nemzetközi Vöröskereszthez is fordult.

Az ukrán vezérkar szóvivője, Dmitro Lihovij megerősítette az elrablásról szóló információkat.

Elmondása szerint az elhurcolt civilek többsége idős férfi és nő, köztük egy 89 éves asszony is.

Szinte mindannyian korábban elutasították, hogy az ország belsejébe evakuálják őket.

Viktor Trehubov, az ukrán egyesített erők kommunikációs vezetője később arról számolt be, hogy december 20-án az orosz 36. dandár egységei behatoltak a határ menti faluba, és megpróbáltak egy kilométert előrenyomulni ukrán területen. Hrabovszkében jelenleg is folynak a harcok, az ukrán csapatok próbálják visszaszorítani az orosz erőket.

A Szumi megyei határ menti falvakat naponta érik orosz támadások. Az evakuálás folytatódik: Oleh Hrihorov kormányzó közlése szerint december 21-én páncélozott járművekkel szállítottak biztonságba olyan lakosokat a krasznopiljai közösségből, akik korábban nem voltak hajlandók elhagyni otthonaikat.

Floridában folynak a tárgyalások, fontos orosz csomópontot ért támadás – Háborús híreink vasárnap

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

