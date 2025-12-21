  • Megjelenítés
Trump fontos telefonhívást bonyolított le
Globál

Trump fontos telefonhívást bonyolított le

Portfolio
Keir Starmer brit miniszterelnök vasárnap telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel az ukrajnai háború esetleges lezárásáról – közölte a Downing Street.

A két vezető az úgynevezett "hajlandók koalíciójának" munkáját is megvitatta. Ebbe a szövetségbe azok az országok tartoznak, amelyek támogatásukról biztosították Ukrajnát. Starmer tájékoztatta Trumpot a koalíció erőfeszítéseiről, amelyek célja egy lehetséges békemegállapodás támogatása és a tartós rendezés elősegítése.

A tárgyaló amerikai delegáció szombaton Floridában találkozott orosz tisztviselőkkel - emlékeztet a Reuters. A Miamiban tartott megbeszélés előtt, pénteken ukrán és európai képviselőkkel is egyeztettek az amerikai felek.

A Trump-kormányzat mindkét oldalt igyekszik közelebb hozni egy megállapodáshoz,

ami némi reményt ébresztett a 2022 februárja óta tartó konfliktus lezárására.

Még több Globál

Váratlan helyről kaphat támogatást Amerika ellensége

Megszólalt a Kreml: nem javítják a megállapodás esélyeit az ukrán és európai javaslatok

NATO-főtitkár: egyedül Trump veheti rá Putyint a békekötésre

Kapcsolódó cikkünk

Floridában folynak a tárgyalások, fontos orosz csomópontot ért támadás – Háborús híreink vasárnap

Megszólalt a Kreml: nem javítják a megállapodás esélyeit az ukrán és európai javaslatok

Óriási diplomáciai áttörés: jöhet a francia-orosz csúcstalálkozó?

A Downing Street közleménye szerint Starmer és Trump Christian Turner új washingtoni brit nagykövet kinevezéséről is beszélt. Turner elődje, Peter Mandelson azt követően vesztette el posztját, hogy napvilágra kerültek az elítélt szexuális bűnözőnek, Jeffrey Epsteinnek küldött, támogató hangvételű e-mailjei.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Will Oliver

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Lángokban a létfontosságú csomópont: beindult a láncreakció, bajban az orosz hadsereg
Szörnyű tettre derült fény, embereket hurcolt el az orosz hadsereg Ukrajnából
Kimondta Zelenszkij: ez lehet a következő ország, amit megtámadnak az oroszok, ha Ukrajna veszít
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility