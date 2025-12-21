Trump fontos telefonhívást bonyolított le

Keir Starmer brit miniszterelnök vasárnap telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel az ukrajnai háború esetleges lezárásáról – közölte a Downing Street.

A két vezető az úgynevezett "hajlandók koalíciójának" munkáját is megvitatta. Ebbe a szövetségbe azok az országok tartoznak, amelyek támogatásukról biztosították Ukrajnát. Starmer tájékoztatta Trumpot a koalíció erőfeszítéseiről, amelyek célja egy lehetséges békemegállapodás támogatása és a tartós rendezés elősegítése.

A tárgyaló amerikai delegáció szombaton Floridában találkozott orosz tisztviselőkkel - emlékeztet a Reuters. A Miamiban tartott megbeszélés előtt, pénteken ukrán és európai képviselőkkel is egyeztettek az amerikai felek.

A Trump-kormányzat mindkét oldalt igyekszik közelebb hozni egy megállapodáshoz,

ami némi reményt ébresztett a 2022 februárja óta tartó konfliktus lezárására.

A Downing Street közleménye szerint Starmer és Trump Christian Turner új washingtoni brit nagykövet kinevezéséről is beszélt. Turner elődje, Peter Mandelson azt követően vesztette el posztját, hogy napvilágra kerültek az elítélt szexuális bűnözőnek, Jeffrey Epsteinnek küldött, támogató hangvételű e-mailjei.

