Lángokban áll a stratégiai fontosságú kikötő: evakuálták a hajók legénységét, 1500 négyzetméteren tombol a tűz
Lángokban áll a stratégiai fontosságú kikötő: evakuálták a hajók legénységét, 1500 négyzetméteren tombol a tűz

Portfolio
A helyi hatóságok közleménye szerint Ukrán dróncsapás ért két hajót és két stéget az oroszországi Krasznodari régió fekete-tengeri partvidékén - írja a Sky News.

A regionális műveleti központ tájékoztatása szerint a Volna terminálnál horgonyzó hajók legénységét biztonságban evakuálták. A tűz mintegy 1500 négyzetméteren terjedt szét, és közép-európai idő szerint hajnali háromkor még mindig égett. Arról egyelőre nincsenek biztos információk, hogy teher- vagy katonai hajókat ért-e csapás, de valószínűleg az utóbbi.

Ukrajna rendszeresen hajt végre dróncsapásokat a Krasznodari régióban.

Célpontjai között olajfinomítók, üzemanyagraktárak, kikötők és repülőterek szerepelnek.

A fekete-tengeri térség stratégiai jelentőségű Oroszország számára: kulcsszerepet játszik az energiaexportban és a katonai utánpótlásban, emellett közvetlenül határos a Krím-félszigettel.

Volna falu a Kercs-szoroson átívelő Krími híd közelében található. Ez a híd létfontosságú az orosz erők számára, mivel összeköti az orosz szárazföldet a 2014-ben annektált Krím-félszigettel.

