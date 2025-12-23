Elege lett a nagyhatalomnak a szomszédjában tomboló polgárháborúból: beavatkozott és ezzel hirtelen minden megváltozott

A 2021-ben kirobbanó mianmari polgárháborúról sokáig úgy tűnt, hogy végül a katonai junta teljes összeomlásáig fog tartani. A kisebb frakciókra szakadt, gyakran vallási vagy etnikai alapon szerveződő lázadók folyamatosan szerezték meg a legfontosabb területeket, ez pedig már magát a rezsim túlélését fenyegette. Az ellenállók a kulcsfontosságú útvonalakon terjeszkedtek elsősorban, ez pedig az elsődleges bevételeitől vágta el a kormányt. A helyzet már a szomszédos Kína szemét is csípte, ez pedig lényeges változást hozott a konfliktusban.

Változás a harcmezőn

A 14-es főútvonal mellett fekvő Kjaukme város felett több hónapnyi küzdelmet követően megszerezték a felkelők az ellenőrzést. Mindez kulcsfontosságú lépés lehetett volna, mivel ezzel olyan helyen győzött az ellenállás, ami már a második világháború idején is kiemelkedő szereppel bírt. Sokan úgy gondolták, hogy ez lehet egy újabb koporsószög a rezsim bukása felé. Az útvonal ugyanis egyenesen Mandalajba vezet, ami az ország belső részének egyik legfontosabb központja, több, mint másfél millió lakosával pedig az ország második legnagyobb városa. Ha a felkelők elkezdték volna ezt megszorongatni, vagy esetleg be is venni, az egészen biztosan a végső összeomlás szélére sodorta volna a puccsista rezsimet.

Kyaukme and Hsipaw occupy important positions along the China-Myanmar Economic Corridor (CMEC), so hold important value to both China and the Naypyidaw government. However, following the recent capture of Nawnghkio and advances into Kyaukme township, the government may feel… pic.twitter.com/e4jZwqY4hO https://t.co/e4jZwqY4hO — Myanmar War Map (@MyanmarWarMap) August 28, 2025

A helyzet aztán viharos sebességgel megváltozott 2025 októberében, amikor a kormányerők mindössze háromhétnyi harcot követően visszafoglalták a várost. A Ta'ang Nemzeti Felszabadító Hadsereg (TNLA) veresége egyben azt is mutatta, hogyan tudta visszaszerezni a kezdeményezést a katonai kormány. Ennek legfőbb oka a masszív túlerő volt: szinte porig rombolták a települést azon idő alatt, ameddig a lázadók gyakorolták a hatalmat. Ameddig a légierő folyamatosan dobálta a bombákat, a tüzérség megállás nélkül lőtte az utcákat, valamint állandóan támadtak a drónok. A korábban mintegy 40 ezres lakosságú város szinte teljesen elnéptelenedett, aki csak tehette, elmenekült innen. Nem bírták a nyomást a TNLA fegyveresei sem, akik végül feladták az egyik legnagyobb sikerüket. Olyannyira vissza kellett vonulniuk, hogy a szomszédos Hszipawot is el kellett hagyniuk.

A polgárháború eseményt szorosan követők számára aligha jelenthet kérdést, hogy pontosan mi okozta a változást: Kína.

Peking már a 2021-es puccsot követően is rosszallóan tekintett a szomszédjában zajló eseményekre, nem kis részben azért, mert az ország az Övezet és Út kezdeményezés (Belt and Road Initiative – BRI) egyik sarokpontja, több kikötőpont és szárazföldi infrastruktúra köti össze Dél-Kínát a Bengáli-öböllel, azon túl pedig a nyugati kereskedelmi útvonalakkal. Ez papíron kényelmes helyzetet teremt mindkét félnek. A felemelkedő nagyhatalom ezzel ugyanis megkerülheti a potenciális biztonsági kockázatot jelentő Dél-kínai-tenger és a Malaka-szorost, míg Mianmar elmaradott gazdasága fejlődik a nagy szomszéd befektetéseinek köszönhetően. A valóság azonban gyakran felülírja az elképzeléseket, Mianmarban is ez történt. A rendkívül szétszabdalt országban kitört a polgárháború, ez pedig azonnal a felszínre hozta a megosztottságot, amiben nem mindenkinek volt (elsődleges) érdeke, hogy Kína zavartalanul építhesse meg a közlekedési hálózatait.

A nagy testvér

Az, hogy a kínai vezetés a katonai junta mellett áll, eddig sem volt meglepetés, ám ezúttal a támogatás mértéke új szintet jelent. Emögött egyértelműen az van, hogy a Peking beállt Najpjidó terve mögé, vagyis a decemberi „demokratikus” választások megszervezése mellé. Persze, nem véletlen az idézőjel, például a korábban a hatalomból erőszakkal eltávolított Aung Szan Szú Csí Demokrácia Ligája (NLIGA) nem is indulhat. A hadsereg éppen ezért törekszik arra, hogy minél gyorsabban a lehető legtöbb területe visszaszerezze a felügyeletet, ezzel a legitimitás képét mutatva. Az elhatározás önmagában nem volt elegendő, hanem ellesték az ellenállók taktikáját, és

elkezdték az Ukrajnában már nagy sikernek bizonyuló olcsó drónokra támaszkodó taktikát alkalmazni.

Ehhez gyorsan beszereztek Kínától több ezer ilyen eszközt, kiképezték az egységeket, majd élesben is bevetették.

A felkelők nem rendelkeznek elegendő erőforrással, hogy ezt a fegyverkezési tempót tartani tudják, ráadásul a kiképzés hiánya is kezd megmutatkozni, ezért a kormányerők mintegy négy évvel a konfliktus kirobbanását követően érvényesíteni tudták az erőfölényüket. Az is a lázadók ellen szól, hogy sok kis, gyakran egymással is konfliktusban lévő frakcióra szakadtak, nincs egységes irányítás, amely összehangolná a harci mozdulatokat. A megosztottság ugyanakkor nem is feltétlenül a jelenlegi kormánypártnak szól, hanem általánosan a najpjidói vezetésnek, ugyanis nem feltétlenül egy másik kormány hatalomra jutásában érdekeltek, hanem inkább a saját függetlenség (autonómia) elérésében.

A 2025 második felében bekövetkező fejlemények ugyanakkor mégis meglepőek lehetnek, különösen azután, hogy a több ellenálló csoportosulás összefogva 2023 őszén jól előkészített, összehangolt támadást indított a junta ellen. A kormányerőket váratlanul érték a támadások, emiatt több katonai bázist is elvesztettek. A kezdeti áttörést további nagy lázadó sikerek követték, de nem akkora mértékűek, hogy az a reguláris hadsereg teljes összeomlását eredményezte volna. A másik problémát az jelentette, hogy nem vált általános összefogássá az összehangolt művelet.

Rebel groups now control* 17.1% of major towns** in Myanmar, a slight reduction from a peak of 17.8% in April 2025.#WhatsHappeninglnMyanmar*control = majority control of the urban area**major towns = main town of a township or subtownship administrative division pic.twitter.com/9Vcw8kh4dA https://twitter.com/hashtag/WhatsHappeninglnMyanmar?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Myanmar War Map (@MyanmarWarMap) November 3, 2025

Najpjidó sorozással reagált a helyzetre, emiatt rengetegen elmenekültek, vagy az ellenállókhoz csatlakoztak, mégis mintegy 60 ezer fővel sikerült feltölteni a fegyveres erők létszámát. A vérfrissítés segített stabilizálni a helyzetet, mivel a morális problémákra is gyógyírt jelentett. A drónok bevetése ehhez a lendülethez adott hozzá, de kellett mellé az is, hogy keményebben kezdték el ellenőrizni a határokat, azért a felkelők jóval nehezebben jutottak hozzá a nagy sikerrel használt drónokhoz. Ebben a helyzetben egyszerűen nem bírták tartani a lépést a kormányerőkkel, egyre több veszteséget szenvedtek, kénytelenek voltak visszavonulni több területről is.

A végtelen küzdelem

A fejlemények következtében egy másik fontos lázadó csoportosulás, a Mianmari Nemzeti Demokratikus Szövetség Hadserege (MNDAA) úgy határozott, hogy befejezi a harcot.

A kormányellenes fegyveresek jelentős visszalépései mögött is Kína hathatós beavatkozását vélik felfedezni. A határ mentén elkezdték a korábbiaknál jóval szigorúbban ellenőrizni az áruforgalmat, emiatt a keleti oldalon jóval nehezebb helyzetben vannak a felkelők. A keleti-délkeleti részeken a san és karen fegyveresek több várost is elvesztettek, ez az egyébként is rendkívül megosztott felkelők közötti szakadékokat tovább mélyítették.

Ameddig keleten a junta szinte halmozza a sikereket, mindez nem mondható el a nyugati területekről. Itt a felkelők képesek megállítani a hadsereget, sőt, kisebb sikereket is elkönyvelhettek az utóbbi időszakban. Ez két tényezőnek köszönhető: itt jóval kisebb Kína befolyása, ezért szabadabban mehet a csempészet; Najpjidó hiába növelte jelentősen az erejét, még mindig nincs elegendő katonája és fegyvere ahhoz, hogy minden területen megfelelő számmal képviseltesse magát. A kormány azt a taktikát választja, hogy a stratégiailag legfontosabb területekre összpontosít, máshol éppen csak a szükséges erőket állomásoztatja. Ezzel az a célja, hogy

a fő szövetséges, Kína felé vezető elsődleges kereskedelmi útvonalak feletti ellenőrzést visszaszerezze.

Ez a bevételek stabilizálása miatt kulcsfontosságú, illetve a szomszéd támogatásának fenntartását is biztosítja. Az ellenőrzött területekről készült térképeken az ország még mindig úgy néz ki, mint egy „ementáli sajt”, vagyis a kormány ellenőrizte részeket szinte mindenütt lázadó „foltok” lyuggatják ki.

Myanmar MAP UPDATE: the situation in Myanmar as of 01/12/2025.Following weeks of anticipation the junta finally returned to Mogok, only to encounter stiff PDF resistance in and around town.Another junta offensive into the north of Chin state delivered only limited results… pic.twitter.com/bEjtncoann https://t.co/bEjtncoann — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) December 1, 2025

2025 decemberében a hatalom figyelme egyre inkább a nyugati ellenállók felé fordult, így légitámadást hajtottak végre egy, Rakhine államban található kórház ellen. A legalább 33 áldozatot követő csapásról egymásnak ellentmondó állítások keringenek: Najpjidó szerint itt az ellenállók és támogatói alakítottak ki titkos katonai bázist, ám a lázadók és az ENSZ szerint is civileket bombázott a junta.

Peking az elmúlt években egyre nagyobb aggodalommal nézte, hogy a BRI mianmari része ennyire nem működik. Kisebb támogatást korábban is nyújtott a kormánynak, de arra törekedett, hogy békét érjen el a junta és a felkelő csoportok között. Többször sikerült is regionális megállapodásokat kieszközölni, de ezek túl törékenynek bizonyultak a tartós fennmaradáshoz. Hozzá kell tenni, hogy Kína már jóval korábban is drasztikus lépéseket tehetett volna, ám korábban a mianmari kormány által ellenőrzött területeken hatalmas csalóközpontok üzemeltek, melyek elsősorban éppen a szövetséges állampolgárainak átveréséből szereztek rengeteg bevételt. Nem véletlenül az volt a segítség felpörgetésének legfontosabb feltétele, hogy Napjidó számolja fel ezeket.

A nagyhatalmi segítség ahhoz elegendő lehet, hogy a legfontosabb területeken a kormány visszavegye a felügyeletet, ugyanakkor az ország egészén kierőszakolt felügyelet szinte lehetetlen.

Láthatóan ez a megoldás Kínának is megfelel. Pekingben a legfontosabb, hogy a számára fontos gazdasági útvonalak biztonságosan működjenek, ezen pedig meg lehessen tartani a „választást”. Várhatóan az ország több részén nem lehet majd a szavazóurnákhoz járulni, ezért az egész csak egy jelképes húzás lesz a hadsereg legitim vezetésének megerősítésére. A polgárháború ezzel még biztosan nem fog lezárulni, maximum visszaszorulni. A legnagyobb, jó képzett, egy nagy tömbben élő felkelő csoportok számára a nehezen járható, sűrű növényzettel borított hegyvidéki területek stabil menedéket nyújtanak. Innen még Peking hathatós segítségével sem valószínű, hogy ki lehet űzni az ellenállókat. Viszont ezek a gazdaság szempontjából kevésbé lényeges területek, ezért a fennmaradás érdekében a junta úgy határozhat, hogy – átmenetileg – elengedi a felügyeletet.

A másik kihívást az jelenti, hogy a már több mint négy éve tomboló harcok rendkívül megtépázták az országot. A belső, száraz területeken legalább 100 ezer otthon pusztult el, rengetegen menekültek el otthonaikból, sokan külföldre. Az újjáépítés hosszú éveket vehet igénybe, ráadásul az instabil közbizalom könnyen meginoghat, ha a junta nem lesz képes gyorsan eredményeket felmutatni.

Mianmar így a december 28-i választások után is egészen biztosan egy szétesett ország képét fogja mutatni.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 07. 01. Tombolnak a véres konfliktusok a világban: a második világháború óta nem láttunk ilyet

Címlapkép forrása: Swe Lin Tun/SOPA Images/LightRocket via Getty Images