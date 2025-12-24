Alakul a nagy béketerv, máris megszólalt az ukrán elnök

A területi kérdések jelentik továbbra is a fő vitapontot Ukrajna és az Egyesült Államok között az Oroszország elleni háborút lezáró béketervről szóló tárgyalásokon – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Zelenszkij a Bloomberg hírügynökség szerint elmondta: jelenleg olyan dokumentumtervezetekkel dolgoznak, amelyek nagyrészt a közös ukrán-amerikai álláspontot tükrözik, bizonyos kérdésekben azonban inkább az amerikai nézőpontot. Hozzátette, hogy néhány vitás pont még nyitott, ugyanakkor összességében optimistán látja a helyzetet, szerinte a tárgyalások jelentősen közelebb kerültek a dokumentumok véglegesítéséhez.

A több hete, amerikai közvetítéssel zajló egyeztetések eredményeként egy húszpontos béketerv körvonalazódott. Ez a második világháború óta Európa legsúlyosabb fegyveres konfliktusának lezárását alapozhatná meg. Vlagyimir Putyin orosz elnök azonban továbbra is ragaszkodik maximális követeléseihez, köztük ahhoz, hogy Kijev adja fel Donyeck megye azon kelet-ukrajnai területeit, amelyeket az orosz hadsereg a 2022. februári, teljes körű invázió óta eltelt csaknem négy év alatt sem tudott elfoglalni - emlékeztet a hírügynökség.

Ukrajna elutasítja ezt a követelést. Attól tartanak ugyanis, hogy a jól megerősített állások feladása sebezhetővé tenné az országot egy újabb orosz támadással szemben.

Zelenszkij szerint Ukrajna célja az, hogy meggyőzze Donald Trump amerikai elnököt: javasolja Oroszországnak a háború befagyasztását a jelenlegi frontvonal mentén.

Az ukrán elnök beszámolója szerint Oroszország késznek mutatkozik csapatai kivonására Dnyipropetrovszk, Mikolajiv, Szumi és Harkiv megyékből. Moszkva ugyanakkor azt követeli, hogy Ukrajna vonja ki erőit az általa még ellenőrzött donyecki területekről. Az Egyesült Államok álláspontja szerint ezt a zónát "szabad gazdasági" vagy "demilitarizált" övezetté kellene nyilvánítani.

Valójában olyan helyzetben vagyunk, ahol az oroszok azt akarják, hogy vonuljunk ki Donyeck megyéből, az amerikaiak pedig megpróbálnak olyan megoldást találni, hogy ez ne számítson kivonulásnak – mert mi ellene vagyunk a kivonulásnak" – fogalmazott Zelenszkij.

Ha az Egyesült Államok továbbra is támogatja Oroszország követelését a donyecki ukrán visszavonulásról egy különleges övezet létrehozása érdekében, Ukrajna ragaszkodni fog ahhoz, hogy Oroszország is vonja ki csapatait a térségből. Kijev számára bármilyen területi engedmény nehezen vállalható lenne, mivel az ütközne az ukrán jogszabályokkal, és népszavazást tenne szükségessé.

Egyelőre nem világos, hogy Putyin hajlandó-e elfogadni a felvetett javaslatokat. Az orosz elnök korábban úgy fogalmazott, hogy a Kreml háborús céljait vagy tárgyalások útján, vagy a harctéren éri el. Egyúttal deklarálta, hogy Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsja és Herszon megyéknek Oroszország részévé kell válniuk – annak ellenére, hogy az orosz erők ezeket a területeket soha nem tudták teljes egészében megszállni.

A tárgyalások másik neuralgikus pontja a zaporizzsjai atomerőmű, Európa legnagyobb nukleáris létesítményének sorsa. Zelenszkij szerint az Egyesült Államok azt szorgalmazza, hogy az Oroszország által 2022-ben elfoglalt erőmű hármas, ukrán–orosz–amerikai közös tulajdonba kerüljön. Trump javaslata alapján az erőmű jövőbeli áramtermelését egyenlő arányban osztanák fel Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok között.

Zelenszkij az elképzelést "nagyon helytelennek és nem teljesen reálisnak" nevezte.

"Hogyan lehetne közös kereskedelmi tevékenységet folytatni az oroszokkal mindazok után, ami történt?" – tette fel a kérdést. Szerinte az erőmű termelését fele-fele arányban kellene megosztani Ukrajna és az Egyesült Államok között, és Washington dönthetné el, hogy a saját részesedéséből juttat-e bármit Oroszországnak.

Az amerikai küldöttek várhatóan szerdán adják át a húszpontos béketerv tervezetét orosz tárgyalópartnereiknek.

A lehetséges kompromisszum részeként Zelenszkij vállalta, hogy a tűzszünet elérése után "a lehető leghamarabb" elnökválasztást tartanak Ukrajnában. A fegyverszünet a békemegállapodás aláírásának napján lépne életbe, nemzetközi megfigyelők felügyelete mellett.

Az elképzelés szerint Ukrajna legfeljebb 800 ezer fős békeidős hadsereget tarthatna fenn. Oroszország bármilyen tűzszünetsértése esetén automatikusan életbe lépnének az Egyesült Államok által nyújtott biztonsági garanciák.

Zelenszkij közlése szerint Ukrajna amerikai támogatást kapott egy egyértelmű európai uniós csatlakozási határidőhöz, valamint egy több száz milliárd dolláros háború utáni újjáépítési csomaghoz. Emellett új megállapodás születne Oroszországgal a folyami és tengeri kereskedelem biztonságáról.

"A mai állás szerint Ukrajna csatlakozásának időzítése kétoldalú egyeztetés tárgya az Egyesült Államok és Ukrajna között, egyelőre európai megerősítés nélkül" – mondta az ukrán elnök.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko