Alakul a nagy béketerv, máris megszólalt az ukrán elnök

Zelenszkij a Bloomberg hírügynökség szerint elmondta: jelenleg olyan dokumentumtervezetekkel dolgoznak, amelyek nagyrészt a közös ukrán-amerikai álláspontot tükrözik, bizonyos kérdésekben azonban inkább az amerikai nézőpontot. Hozzátette, hogy néhány vitás pont még nyitott, ugyanakkor összességében optimistán látja a helyzetet, szerinte a tárgyalások jelentősen közelebb kerültek a dokumentumok véglegesítéséhez.
A több hete, amerikai közvetítéssel zajló egyeztetések eredményeként egy húszpontos béketerv körvonalazódott. Ez a második világháború óta Európa legsúlyosabb fegyveres konfliktusának lezárását alapozhatná meg. Vlagyimir Putyin orosz elnök azonban továbbra is ragaszkodik maximális követeléseihez, köztük ahhoz, hogy Kijev adja fel Donyeck megye azon kelet-ukrajnai területeit, amelyeket az orosz hadsereg a 2022. februári, teljes körű invázió óta eltelt csaknem négy év alatt sem tudott elfoglalni - emlékeztet a hírügynökség.
Ukrajna elutasítja ezt a követelést. Attól tartanak ugyanis, hogy a jól megerősített állások feladása sebezhetővé tenné az országot egy újabb orosz támadással szemben.
Zelenszkij szerint Ukrajna célja az, hogy meggyőzze Donald Trump amerikai elnököt: javasolja Oroszországnak a háború befagyasztását a jelenlegi frontvonal mentén.
Az ukrán elnök beszámolója szerint Oroszország késznek mutatkozik csapatai kivonására Dnyipropetrovszk, Mikolajiv, Szumi és Harkiv megyékből. Moszkva ugyanakkor azt követeli, hogy Ukrajna vonja ki erőit az általa még ellenőrzött donyecki területekről. Az Egyesült Államok álláspontja szerint ezt a zónát "szabad gazdasági" vagy "demilitarizált" övezetté kellene nyilvánítani.
Valójában olyan helyzetben vagyunk, ahol az oroszok azt akarják, hogy vonuljunk ki Donyeck megyéből, az amerikaiak pedig megpróbálnak olyan megoldást találni, hogy ez ne számítson kivonulásnak – mert mi ellene vagyunk a kivonulásnak" – fogalmazott Zelenszkij.
Ha az Egyesült Államok továbbra is támogatja Oroszország követelését a donyecki ukrán visszavonulásról egy különleges övezet létrehozása érdekében, Ukrajna ragaszkodni fog ahhoz, hogy Oroszország is vonja ki csapatait a térségből. Kijev számára bármilyen területi engedmény nehezen vállalható lenne, mivel az ütközne az ukrán jogszabályokkal, és népszavazást tenne szükségessé.
Egyelőre nem világos, hogy Putyin hajlandó-e elfogadni a felvetett javaslatokat. Az orosz elnök korábban úgy fogalmazott, hogy a Kreml háborús céljait vagy tárgyalások útján, vagy a harctéren éri el. Egyúttal deklarálta, hogy Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsja és Herszon megyéknek Oroszország részévé kell válniuk – annak ellenére, hogy az orosz erők ezeket a területeket soha nem tudták teljes egészében megszállni.
A tárgyalások másik neuralgikus pontja a zaporizzsjai atomerőmű, Európa legnagyobb nukleáris létesítményének sorsa. Zelenszkij szerint az Egyesült Államok azt szorgalmazza, hogy az Oroszország által 2022-ben elfoglalt erőmű hármas, ukrán–orosz–amerikai közös tulajdonba kerüljön. Trump javaslata alapján az erőmű jövőbeli áramtermelését egyenlő arányban osztanák fel Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok között.
Zelenszkij az elképzelést "nagyon helytelennek és nem teljesen reálisnak" nevezte.
"Hogyan lehetne közös kereskedelmi tevékenységet folytatni az oroszokkal mindazok után, ami történt?" – tette fel a kérdést. Szerinte az erőmű termelését fele-fele arányban kellene megosztani Ukrajna és az Egyesült Államok között, és Washington dönthetné el, hogy a saját részesedéséből juttat-e bármit Oroszországnak.
Az amerikai küldöttek várhatóan szerdán adják át a húszpontos béketerv tervezetét orosz tárgyalópartnereiknek.
A lehetséges kompromisszum részeként Zelenszkij vállalta, hogy a tűzszünet elérése után "a lehető leghamarabb" elnökválasztást tartanak Ukrajnában. A fegyverszünet a békemegállapodás aláírásának napján lépne életbe, nemzetközi megfigyelők felügyelete mellett.
Az elképzelés szerint Ukrajna legfeljebb 800 ezer fős békeidős hadsereget tarthatna fenn. Oroszország bármilyen tűzszünetsértése esetén automatikusan életbe lépnének az Egyesült Államok által nyújtott biztonsági garanciák.
Zelenszkij közlése szerint Ukrajna amerikai támogatást kapott egy egyértelmű európai uniós csatlakozási határidőhöz, valamint egy több száz milliárd dolláros háború utáni újjáépítési csomaghoz. Emellett új megállapodás születne Oroszországgal a folyami és tengeri kereskedelem biztonságáról.
"A mai állás szerint Ukrajna csatlakozásának időzítése kétoldalú egyeztetés tárgya az Egyesült Államok és Ukrajna között, egyelőre európai megerősítés nélkül" – mondta az ukrán elnök.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko
Alakul a nagy béketerv, máris megszólalt az ukrán elnök
Európa legnagyobb atomerőművét három ország osztaná fel.
"Nagy szomorúságot okoz" - megszólalt a pápa a béke esélyeiről
Egynapos békét szeretett volna.
Pokolgépes merénylet történt Moszkvában
Az orosz hatóságok vizsgálják az ügyet.
Gigaberuházás indul a fővárosban, külföldi befektetők versenyeznek
Hamarosan megjelenhet a reptéri vasút tenderkiírása.
Orbán Viktor szerint háború is fellobbanhat Európában
Ünnepi interjút adott a miniszterelnök.
Nagyon felpörgött egy kínai trend, amely Magyarországon különösen látványos
A napelemekkel viszont furcsa dolog történt.
Napokra bezár a magyar tőzsde - Mutatjuk, hol lehet kereskedni az ünnepek alatt
Összeszedtük a fontosabb tőzsdék nyitvatartását.
Az év sztorija: Idén sem történt semmi
Ha a közgazdászoknak előre megmondják, mi minden fog történni 2025-ben, akkor minimum ársokkokat, de akár válságokat is jósoltak volna. Ehhez képest az infláció elmaradt, a... The post Az év
Magasabb törlesztőt is hajlandók bevállalni az Otthon Start igénylők
Részletesebb statisztikai adatok jelentek meg az Otthon Start hitel első 100 napjáról. Ebből már értékelhető a program indulása és az is kiderül, hogy milyenek a támogatott hitel igénylői. M
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Mi nem evidens befektetés 2026-ban?
Ha 2026 gazdasági dinamikáját befektetői szemmel értelmezzük, akkor a növekedési narratívák helyett sokkal pontosabb felvetés lehet az, hogy hol alakul ki olyan fizikai vagy intézményi szűk k
MI vs. Tudomány: 1-0
A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r
Új EU-s rendelet a GDPR határokon átnyúló ügyekben való alkalmazásáról
December 12-én megjelent az EU hivatalos lapjában a GDPR végrehajtására vonatkozó további eljárási szabályok megállapításáról szóló rendelet (2025/2518) . A rendelet célja, hogy a hat
A dollár lett a világ beteg embere 2025-ben
Móricz Dániel, a HOLD befektetési igazgatója szerint az év sztorija az, hogy a dollár - amely klasszikusan a világ egyik legerősebb, legbiztonságosabb eszköze - borzasztó... The post A dollár l
Verizon Communications Inc. - elemzés
Az alacsony osztalékemelései miatt ritkán kerül be a Top 10-be, de a hozama jó, a chartja miatt pedig akár kereskedési célpont is lehet, tehát megnéztem.CégismertetőA Verizon Communications Inc
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.