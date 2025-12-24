  • Megjelenítés
Pokolgépes merénylet történt Moszkvában
Pokolgépes merénylet történt Moszkvában

Merénylet történt szerdán hajnalban Moszkvában, az orosz hatóságok állítása szerint az ukrán hírszerzés helyezte el a pokolgépet az autóban, azon a helyszínen, ahol két nappal ezelőtt megöltek egy orosz tábornokot.

Az orosz hatóságok szerint a támadás azután történt, hogy két rendőrtiszt odament egy gyanúsan viselkedő férfihoz annak a helynek a közelében, ahol két nappal ezelőtt egy magas rangú tábornokot öltek meg egy autóba rejtett pokolgéppel - írja a Sky News.

Moszkva azt állítja, hogy a bombát az ukrán hírszerzés helyezte el, Kijevtől egyelőre nem érkezett ezzel kapcsolatos információ.

Az állami nyomozóbizottság szerint, amikor két rendőr ma reggel odament a férfihoz, egy robbanószerkezet ölte meg őket. Egy harmadik személy is meghalt, a nem hivatalos orosz Telegram-csatornák szerint az áldozat a merénylő volt.

A robbantás nagyon közel történt ahhoz a helyhez, ahol hétfőn megölték fanyil szarvarov altábornagyot,

az orosz vezérkar hadseregének operatív kiképzési igazgatóságának vezetőjét - mondta Svetlana Petrenko, a bizottság szóvivője.

Címlapkép: Helyszínelő rendőr Moszkvában 2025. december 22-én, miután egy autóba rejtett pokolgéppel meggyilkolták Fanyil Szarvarov altábornagyot, az orosz fegyveres erők operatív felkészítésért felelős vezetőjét. Forrása: MTI/EPA/Makszim Sipenkov

