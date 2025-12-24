  • Megjelenítés
Terrortámadás készült Tyumeny régiójában
Terrortámadás készült Tyumeny régiójában

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy megakadályozott egy terrortámadást a Transznyeft olajipari vállalat Tyumeny régiójában található egyik létesítménye ellen – jelentette az Interfax hírügynökség.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) bejelentése szerint

sikerült meghiúsítani egy tervezett terrortámadást a Transznyeft olajipari cég egyik, a Tyumeny régióban működő objektuma ellen.

Az FSZB tájékoztatása szerint a gyanúsított fegyveresen ellenállt az elfogásnak, ezért a biztonsági erők tüzet nyitottak rá és agyonlőtték.

