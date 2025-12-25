  • Megjelenítés
Nem volt tiszta az elnökválasztás, részben törölték az eredményt Magyarországtól délre
Globál

Nem volt tiszta az elnökválasztás, részben törölték az eredményt Magyarországtól délre

MTI
|
Portfolio
A boszniai választási bizottság szabálytalanságokra hivatkozva szerdán részlegesen megsemmisítette a Boszniai Szerb Köztársaságban tartott elnökválasztás eredményét. A döntés akár megváltoztathatja a boszniai szerb entitás megbuktatott elnöke, Milorad Dodik utódjának kilétét is.

A november 23-án tartott előrehozott választást

elenyésző többséggel a Milorad Dodik által támogatott Sinisa Karan

(címlapképünkön) és a Bosznia Szerb Köztársaságban kormányzó koalíció nyerte. Karan a szavazatok 50,39 százalékát, ellenfele, Branko Banusa ellenzéki jelölt pedig 48,22 százalékát kapta a hivatalos eredmények szerint.

A két jelölt között kevesebb mint tízezer szavazat a különbség, az alacsony választói részvétellel (35 százalék) tartott szavazáson leadott mintegy 450 ezer szavazat közül.

Még több Globál

Tragédia a világhírű hegyen: öten meghaltak a mentőakció közben

Megosztotta első karácsonyi üzenetét XIV. Leó pápa

Váratlan fordulat a sötét botrányban: egy rahedli új iratra bukkantak

Az ellenzék már a választás napján "csalásokkal" vádolta a kormánykoalíciót.

A választási bizottság (CIK) december elején rendelte el a szavazatok újraszámlálását több mint száz szavazóhelyiségben az összesen mintegy 2160 közül, és szerdán jelentette be az eredmény megsemmisítését 136 szavazóhelyiségben 17 városban, közöttük az északi Dobojban, a keleti Zvornikban, az északnyugati Laktasiban, Dodik szavazókörzetében.

Miso Krstovic, a választási bizottság képviselője szerint "számos szabálytalanságot tapasztaltak az előrehozott választáson".

Az ezekben a szavazóhelyiségekben leadott voksokat elemezve megállapítottuk, hogy (a szabálytalanságok) alkalmasak voltak a választás eredményének befolyásolására

- magyarázta Jovan Kalaba, a CIK elnöke.

A választási bizottság döntése nem végleges, a bíróságon fellebbezni lehet ellene.

Ha jóváhagyják, a CIK újabb szavazást rendez az érintett szavazóhelyiségekben.

Kapcsolódó cikkünk

Fordulat: Trump feloldotta a szankciókat a szakadár vezető ellen, aki átrajzolná Európa térképét

Adok-kapok a javából: irdatlan kardcsörtetés kerekedett Magyarország szomszédjában

Hamarosan megpuccsolhatják Orbán Viktor szövetségesét – jöhet az állami összeomlás a régiós országban.

Jogerős: egy év börtönre ítélték a boszniai szerb vezetőt

Ilyen sors várna Magyarországra is az EU nélkül? Egy ország összeomlásának története

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Nidal Saljic

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Előbukkant a legújabb béketerv, Moszkva Európát sem támadhatná – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Amerikai agytröszt: szinte borítékolható, mi lesz Moszkva válasza a legújabb béketervre
Megtalálták a fekete dobozt: kiderült, mi végzett a vezérkari főnökkel
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility