Újabb fordulat az ukrajnai béketerv körül, Moszkva is megszólalt

Az orosz kormány egyik legfontosabb szócsövének számító Zaharova szerint a nyugati lap értesülései nem valósak. A Bloomberg ugyanis azt írta, hogy a legújabb, orosz-ukrán háború lezárása elkészült béketervet Moszkva el fogja utasítani és megpróbálja majd utólagosan módosítani.

Ez hamisítvány. Ennek az állítólagos médiumnak nincsenek megbízható, a Kremlhez közeli forrásai. Csak megbízhatatlanok. És a »Kremlhez való közelség« kifejezés csak álcája a hamisítványnak

– hangsúlyozta a szóvivő.

December 24-én Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelentette be, hogy a korábbi 28 pontos béketerv 20-ra csökkent, ezt Kijev javasolta az amerikai félnek. Ugyanakkor korábban a Kreml sokszor hangsúlyozta, hogy nem elégedett a változtatásokkal, és nem fogják elfogadni azt. Moszkva követelései között szerepel például, hogy korlátozzák az ukrán hadsereg méretét, kapják meg a teljes Donbasz felügyeletét, valamint Ukrajna ne csatlakozhasson a NATO-hoz.

Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images