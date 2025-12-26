Trump lecsapott az Iszlám Államra - Most kiderült, milyen együttműködés állt a háttérben

Nigéria biztosította azokat a hírszerzési információkat a dzsihadistákról, amelyek alapján az Egyesült Államok katonai csapást mért az Iszlám Állam terrorszervezet célpontjaira - közölte pénteken Yusuf Tuggar nigériai külügyminiszter.

A miniszter a helyi ChannelsTV televíziónak elmondta: kétszer konzultált az ügyben telefonon Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Az akció előtt 19 perces beszélgetést folytattak, majd újabb öt percet beszéltek, közvetlenül a támadás megindítása előtt. Tuggar elmondta: Bola Tinubu nigériai államfő jóváhagyta az amerikai csapások végrehajtását.

Az X-en Kimiebi Imomotimi Ebienfa, a nigériai külügyminisztérium szóvivője azt írta: a csütörtökön az északnyugat-nigériai Sokoto államban végrehajtott katonai akció az Iszlám Állam ellen közös amerikai-nigériai terrorellenes művelet volt, válaszul az erőszakos szélsőségesség és a terrorizmus állandó fenyegetésére.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön jelentette be, hogy az Egyesült Államok katonai akciót hajtott végre Nigériában az Iszlám Állam ellen a keresztények védelmében.

Északnyugat-Nigériában, azok ellen, akik célpontnak tekintik és könyörtelenül gyilkolnak, mindenekelőtt ártatlan keresztényeket évek, sőt évszázadok óta nem látott mértékben" - fogalmazott Donald Trump, felidézve, hogy korábban már figyelmeztette a terrorszervezetet: amennyiben nem hagynak fel a "keresztények elleni mészárlással pokollal kell fizetniük, és ma éjjel ez történt".

Boldog karácsonyt mindenkinek, a halott terroristáknak is, akiknek a száma növekedni fog, ha folytatják a keresztények gyilkolását

- írta az amerikai elnök a Truth Social oldalon.

A nigériai külügyminiszter pénteki nyilatkozatában azt mondta, hogy a műveletet "nem egy bizonyos vallás" határozta meg. A külügyi tárca közleménye szerint

Nigéria terrorizmus elleni küzdelmét nem befolyásolja, hogy milyen vallásúak az áldozatok.

A nigériai kormány elítéli "a terrorista erőszak minden formáját", függetlenül attól, hogy az keresztény, muszlim vagy más közösségek ellen irányul - emelték ki.

Az amerikai hadsereg afrikai parancsnoksága az X-en azt közölte, hogy "Sokoto államban az Iszlám Állam számos terroristájával végeztek a műveletben, amelyet a nigériai hatóságok kérésére hajtottak végre".

