Váratlan időpontban tartják meg a vasárnapi Trump-Zelenszkij csúcstalálkozót

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai államfő új időpontban, magyar idő szerint vasárnap este 19:00 órakor Floridában találkozik, hogy kidolgozzák az ukrajnai háború lezárásának tervét.

Oroszország szombat este újabb több száz rakétával és drónnal támadta Kijevet és Ukrajna más térségeit. A támadások miatt a főváros egyes részein megszűnt az áram- és a távhőszolgáltatás. Zelenszkij szerint ez Moszkva válasza a folyamatban lévő, amerikai közvetítésű béketárgyalásokra - számolt be a Reuters.

Egy ukrán hírportál legfrissebb értesülései alapján az amerikai és ukrán elnök vasárnapi találkozóját a tervezett 21:00 óránál (magyar idő szerint) korábbra helyezték át,

ami így 19:00 órakor kezdődik.

Az ukrán elnök és delegációja szombat késő este érkezett meg Floridába. Zelenszkij korábban újságíróknak elmondta, hogy Kijev és Washington számos kérdésben egyetért, és a 20 pontos terv mintegy 90 százalékban már elkészült. A legfontosabb, továbbra is nyitott kérdés az, mely területeket adnák át Oroszországnak. Míg Moszkva a teljes Donbaszt követeli, Kijev a jelenlegi frontvonalak mentén fagyasztaná be a térképet.

Zelenszkij hozzátette: ha a terv véglegesedik, azt mindenképp népszavazásra kellene bocsátani. Ehhez azonban Oroszországnak tűzszünetet kellene vállalnia, hogy Ukrajna felkészülhessen a voksolásra.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Will Oliver