  • Megjelenítés
Váratlan időpontban tartják meg a vasárnapi Trump-Zelenszkij csúcstalálkozót
Globál

Váratlan időpontban tartják meg a vasárnapi Trump-Zelenszkij csúcstalálkozót

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai államfő új időpontban, magyar idő szerint vasárnap este 19:00 órakor Floridában találkozik, hogy kidolgozzák az ukrajnai háború lezárásának tervét.

Oroszország szombat este újabb több száz rakétával és drónnal támadta Kijevet és Ukrajna más térségeit. A támadások miatt a főváros egyes részein megszűnt az áram- és a távhőszolgáltatás. Zelenszkij szerint ez Moszkva válasza a folyamatban lévő, amerikai közvetítésű béketárgyalásokra - számolt be a Reuters.

Egy ukrán hírportál legfrissebb értesülései alapján az amerikai és ukrán elnök vasárnapi találkozóját a tervezett 21:00 óránál (magyar idő szerint) korábbra helyezték át,

ami így 19:00 órakor kezdődik.

Az ukrán elnök és delegációja szombat késő este érkezett meg Floridába. Zelenszkij korábban újságíróknak elmondta, hogy Kijev és Washington számos kérdésben egyetért, és a 20 pontos terv mintegy 90 százalékban már elkészült. A legfontosabb, továbbra is nyitott kérdés az, mely területeket adnák át Oroszországnak. Míg Moszkva a teljes Donbaszt követeli, Kijev a jelenlegi frontvonalak mentén fagyasztaná be a térképet.

Még több Globál

Putyin háborús ultimátuma árnyékában találkozik Trump és Zelenszkij – háborús híreink vasárnap

Putyin ultimátumot adott - ezt meglépi Ukrajna, vagy marad a háború

Erős földrengés rázta meg Tajvant

Zelenszkij hozzátette: ha a terv véglegesedik, azt mindenképp népszavazásra kellene bocsátani. Ehhez azonban Oroszországnak tűzszünetet kellene vállalnia, hogy Ukrajna felkészülhessen a voksolásra.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Will Oliver

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Olyan erő jelent meg a forint piacán, amit eddig nem ismertünk
Exkluzív lehetőség a hazai befektetőknek: buborék vagy megatrend a mesterséges intelligencia?
Kimondta a Kreml: Moszkva hajlandó írásba adni, hogy Kelet-Európának nem kell katonai támadástól félnie
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility