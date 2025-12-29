"Porig bombázzuk őket" - Trump újabb katonai csapást helyezett kilátásba Iránnal szemben

Donald Trump amerikai elnök hétfőn floridai birtokán, Mar-a-Lagóban fogadta Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, ahol a gázai béke következő szakaszának kidolgozása volt a legfőbb téma.
A találkozót követően az amerikai elnök büszkén kijelentette, hogy
körülbelül öt perces találkozónk volt, és máris megoldottunk három nehéz kérdést.
Izrael és a Hamász kölcsönösen azzal vádolja egymást, hogy a másik fél folyamatosan megsérti az októberben életbe lépett fegyvernyugvást. Ennek ellenére decemberben Netanjahu azt közölte, hogy megkezdődhet a gázai tűzszünet második, a Gázai övezet jövőjét rendező szakasza.
Az amerikai elnök Iránnal kapcsolatban is határozott hangnemet ütött meg. Arra a hírre reagálva, hogy Irán megpróbálja újjáépíteni a júniusban megtámadott nukleáris programját, Trump kemény fellépést ígért.
Hallom, hogy Irán megint próbálkozik, és ha így van, le kell csapnunk rájuk. Porig bombázzuk őket
– mondta az újságíróknak. Hozzátette, hogy továbbra is nyitott a tárgyalásos megoldásra, amelyet "sokkal okosabb" megközelítésnek nevezett.
Az Egyesült Államok és Irán viszonya évek óta rendkívül feszült, különösen az iráni nukleáris program miatt. Washington szerint Teherán a civil célokra hivatkozva valójában atomfegyver kifejlesztésére törekszik, amit Irán következetesen tagad. Az iráni létesítményeket az elmúlt időszakban több alkalommal is támadás érte, júniusban pedig egy katonai csapás súlyos károkat okozott az ország nukleáris infrastruktúrájában.
Donald Trump elnöksége idején az Egyesült Államok kilépett az iráni atomalkuból, és szankciókkal próbálta rákényszeríteni Teheránt a program feladására. A kemény retorika ellenére az amerikai elnök többször jelezte, hogy nyitott lenne egy új, számára kedvezőbb megállapodásra.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Új adókedvezményt kapnak az áramelosztók - az állam ezeket a feltételeket várja el cserébe
Mutatjuk a részleteket.
Ritka időjárási jelenség söpör végig Európán, Magyarországra is figyelmeztetést adtak ki
Nem ússzuk meg szárazon.
Lezajlott a telefonhívás: a jelentések szerint Trump megdöbbent azon, amit Putyin mondott neki
Szóba került a dróntámadás is.
Eljött a fogyókúrás csodaszerek forradalma – Feltámadhat a szétvert részvény?
Jó hír jött az év végén az egykori sztárpapírtól.
Történelmi csúcsok után hirtelen jött a hidegzuhany az arany és ezüst piacán
Beszakadtak a nemesfém árak.
Putyin rezidenciáját dróntámadás érhette, Zelenszkij keményen reagált
Ezt mondta a vádakra.
Ennyivel nőttek a bérigények Magyarországon, egy ágazat kiugró eredményt ért el
22 százalékkal emelkedő fizetések.
Minimálbér, garantált bérminimum 2026 - ennyi lesz a legkisebb bér Magyarországon
Megszületett a megállapodás a 2026-os minimálbérről és garantált bérminimumról:2026. január 1-jétől a minimálbér 11%-kal, a garantált bérminimum 7%-kal emelkedik.
Adatvédelmi helyzetjelentés: mesterséges intelligencia a magyar bankszektorban
Az év végéhez érve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elhalmozza az érdeklődőket jelentésekkel. November végén a pártok és az online médiatartartalom-szolgálta
BNPL, vagyis vásárolj most, fizess később - mit kell tudni róla?
A BNPL, vagyis "buy now, pay later" (vásárolj most, fizess később) egy új, egyre népszerűbb fizetési forma, mely lehetővé teszi, hogy azonnal megkapjuk a kívánt terméket vagy szolgáltatást
Az év legjobb posztjai - 2025
Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m
Miért utálom az aranyat?
Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut
Az év végére megkopott a lakásbefektetések varázsa
Maróti Ádám, a HOLD portfóliókezelője szerint az év sztorija, hogy a hosszú évekig tartó ingatlanbűvöletnek idén talán vége lett, így a következő években nehéz lesz... The post Az év v
Egy nagy visszatértő megverte az AI-t a tőzsdéken
Megszoktuk az elmúlt két évben, hogy óriási AI-hype van, mértéktelenül ömlik a pénz az ágazatba. De - ahogy azt Szőcs Gábor portfóliókezelő írja - az... The post Egy nagy visszatértő meg
Éves teljesítmény kiszámítása
Akkurátusan vezetem, hogy mit csinálok a tőzsdén (van egy trading_log nevű óriási táblázatom, historikus adatokkal, képletezett lapokkal), és az adatokat időnként megpróbálom feldolgozni. Ez
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.
A tapogatózások ideje lejárt: most már tényleg a béke a cél?
Mit hozhat 2026 az orosz-ukrán háborúban?