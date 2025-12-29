  • Megjelenítés
"Porig bombázzuk őket" - Trump újabb katonai csapást helyezett kilátásba Iránnal szemben

Donald Trump Mar-a-Lagóban találkozott Benjamin Netanjahuval, ahol a Gázai békéről egyeztettek. Egyúttal kemény fellépést ígért Iránnal szemben, ha újra megpróbálja beindítani atomprogramját - írta meg a Reuters.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn floridai birtokán, Mar-a-Lagóban fogadta Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, ahol a gázai béke következő szakaszának kidolgozása volt a legfőbb téma.

A találkozót követően az amerikai elnök büszkén kijelentette, hogy

körülbelül öt perces találkozónk volt, és máris megoldottunk három nehéz kérdést.

Izrael és a Hamász kölcsönösen azzal vádolja egymást, hogy a másik fél folyamatosan megsérti az októberben életbe lépett fegyvernyugvást. Ennek ellenére decemberben Netanjahu azt közölte, hogy megkezdődhet a gázai tűzszünet második, a Gázai övezet jövőjét rendező szakasza.

Az amerikai elnök Iránnal kapcsolatban is határozott hangnemet ütött meg. Arra a hírre reagálva, hogy Irán megpróbálja újjáépíteni a júniusban megtámadott nukleáris programját, Trump kemény fellépést ígért.

Hallom, hogy Irán megint próbálkozik, és ha így van, le kell csapnunk rájuk. Porig bombázzuk őket

– mondta az újságíróknak. Hozzátette, hogy továbbra is nyitott a tárgyalásos megoldásra, amelyet "sokkal okosabb" megközelítésnek nevezett.

Az Egyesült Államok és Irán viszonya évek óta rendkívül feszült, különösen az iráni nukleáris program miatt. Washington szerint Teherán a civil célokra hivatkozva valójában atomfegyver kifejlesztésére törekszik, amit Irán következetesen tagad. Az iráni létesítményeket az elmúlt időszakban több alkalommal is támadás érte, júniusban pedig egy katonai csapás súlyos károkat okozott az ország nukleáris infrastruktúrájában.

Donald Trump elnöksége idején az Egyesült Államok kilépett az iráni atomalkuból, és szankciókkal próbálta rákényszeríteni Teheránt a program feladására. A kemény retorika ellenére az amerikai elnök többször jelezte, hogy nyitott lenne egy új, számára kedvezőbb megállapodásra.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

