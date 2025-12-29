Trump: közel kerültünk a háborút lezáró megállapodáshoz

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap azt mondta, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel sokkal közelebb, talán nagyon közel kerültek a háborút lezáró megállapodáshoz, ugyanakkor elismerte, hogy a Donbasz régió sorsa továbbra is nyitott kérdés.

A két vezető Trump floridai Mar-a-Lago rezidenciáján találkozott, majd közös sajtótájékoztatót tartott. Mindketten előrelépésről számoltak be a béketárgyalások két legvitatottabb kérdésében: az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákban és a kelet-ukrajnai Donbasz felosztásának ügyében.

Trump elmondta, hogy "néhány héten belül" kiderül, sikerrel járnak-e a tárgyalások. Elismerte, hogy a területi kérdésekben még mindig vannak "kényes pontok". Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy nem egy gyors, egynapos folyamatról van szó. Mint mondta, az elmúlt egy hónap során sikerült igazán előrehaladni, ugyanakkor a tárgyalások „rendkívül összetett” kérdéseket érintenek. Trump szerint akár nagyon közel is lehetnek a megállapodáshoz, de néhány különösen nehéz ügy még hátravan.

Zelenszkij közlése szerint a 20 pontos béketerv mintegy 90 százalékban már elfogadott, míg az Egyesült Államok és Ukrajna közötti biztonsági garanciák szinte teljes egészében megszülettek. Trump szerint a feladatok nagy részét az európai országok veszik majd át, amerikai támogatással.

A Donbasz jövője tehát továbbra is nyitott kérdés. Moszkva ragaszkodik a teljes régióhoz, Kijev viszont a jelenlegi frontvonalak befagyasztását szeretné. Az Egyesült Államok kompromisszumos javaslatként egy szabad gazdasági övezet létrehozását vetette fel arra az esetre, ha Ukrajna kivonulna a térségből, ám ennek gyakorlati működése egyelőre tisztázatlan.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy bármilyen békemegállapodást az ukrán parlamentnek vagy népszavazásnak kell jóváhagynia. Trump jelezte, hogy szükség esetén a parlament előtt is kész felszólalni, ha ez segíti az egyezség elfogadását.

A találkozó előtt nem sokkal Trump telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az amerikai elnök "eredményesnek", a Kreml pedig "barátságosnak" minősítette a több mint kétórás megbeszélést. Jurij Usakov, a Kreml külpolitikai tanácsadója közölte: Putyin szerint az Európai Unió és Ukrajna által javasolt 60 napos tűzszünet csak elhúzná a háborút, és Kijevnek haladéktalanul döntenie kell a Donbasz ügyében.

Trump elmondása szerint Putyin megígérte, hogy Oroszország részt vesz Ukrajna újjáépítésében, többek között olcsó energia biztosításával. "Oroszország azt akarja, hogy Ukrajna sikeres legyen – hangzik ez kicsit furcsán" – jegyezte meg Trump. Zelenszkij erre félrebillentette a fejét, majd elmosolyodott.

Az amerikai tárgyalók a zaporizzsjai atomerőmű közös felügyeletét is javasolták. A létesítménynél a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség közvetítésével létrejött helyi tűzszünet után megkezdődött a távvezetékek javítása. Trump szerint az erőmű "szinte azonnal" újraindítható, és nagy előrelépésnek tartja, hogy Oroszország nem bombázta.

A találkozó előtti napon orosz erők százával lőttek ki rakétákat és drónokat Kijevre és más ukrán területekre, részleges áramszünetet okozva a fővárosban. Zelenszkij ezt Moszkva válaszának nevezte a béketörekvésekre, Trump ugyanakkor úgy véli, hogy mindkét fél komolyan gondolja a békét.

Az európai vezetők a megbeszélés egy részébe telefonon kapcsolódtak be. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke jelezte, hogy Európa kész szorosan együttműködni Ukrajnával és az amerikai partnerekkel, és kiemelte a szilárd biztonsági garanciák fontosságát.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Joe Raedle/Getty Images