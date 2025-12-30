  • Megjelenítés
Felbukkant Belaruszban az Oresnyik, Huljajpole védelme összeomlott - Híreink az ukrán frontról kedden
Globál

Felbukkant Belaruszban az Oresnyik, Huljajpole védelme összeomlott - Híreink az ukrán frontról kedden

Portfolio
Orosz források szerint dróntámadás érte a tegnapi nap folyamán Vlagyimir Putyin orosz elnök rezidenciáját, Ukrajna tagadja az érintettségét. Zaporizzsja megye egyik fontos erődítménye, Huljajpole nagyrészt orosz kézre került az elmúlt napokban, a területszerzés most már ukrán térképeken is látható. A tárgyalások folyamatosan orosz-amerikai és ukrán-amerikai vonalon a háború lezárásáról, de a legfontosabb kérdésekről még mindig nem sikerült megállapodni. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi eseményeivel.
Lukjanivszkét elfoglalták az oroszok

A bejelentést az orosz védelmi minisztérium tette meg, a település Zaporizzsja megyében található.

(TASZSZ)

Harcok a határon

Jelentést tett közzé az ukrán kurszki műveleti csoport: azt állítják, az oroszok nagy erőkkel próbálnak áttörni Kurszkból Szumi megyébe Junakivka térségében, Ukrajna északkeleti csücskében.

Állításuk szerint az orosz támadásokat sikeresen vissza tudják verni.

(RBK)

Ukrán légvédelmi jelentés

Megérkezett az ukrán légvédelem reggeli jelentése: az orosz haderő 2 Iszkander-rakétát és 60 drónt indított az éjjel Ukrajna területe ellen.

Kivédhetetlen szuperfegyver érkezett Európa szomszédjába: farkasszemet nézhet a NATO az Oresnyikkel

Hivatalosan hadrendbe állt Fehéroroszországban az orosz Oresnyik rakétarendszer – közölte az orosz és a fehérorosz védelmi minisztérium az UNN cikke szerint.

Elképesztő magyarázat jött Moszkvából: azt mondják, valójában ezért támadták meg Ukrajnát

Oroszország Ukrajna elleni inváziója, a „különleges művelet” valójában megállított egy orosz föld ellen tervezett európai katonai akciót – állítja ezt Andrej Marocskó orosz katonai elemző a TASZSZ hírügynökség vezető anyagában.

Figyelmeztette Trumpot saját szövetségese: Putyin mindenkit átver!

Don Bacon nebraszkai republikánus képviselő hétfőn élesen bírálta Donald Trump amerikai elnököt, amiért szerinte hagyja, hogy Oroszország átverje a Putyin rezidenciája elleni, állítólagos dróntámadás ügyében - írta a The Hill.

Oroszország ünnepel: azt mondják, megvalósult Medvegyev jóslata

Az év legfontosabb eredménye az, hogy a Nyugat megértette, hogy Oroszország győzni fog Ukrajnában – írta le évértékelőjében Dmitrij Medvegyev, az orosz nemzetbiztonsági tanács alelnöke. Az orosz vezető úgy látja: számos abszurdnak, ironikusnak szánt jóslata megvalósult, idén az említett "eredmény" miatt pedig nem tesz közzé további előrejelzéseket.

Robbanás történt Putyin házánál, Huljajpole védelme összeomlott - Híreink az ukrán frontról kedden

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

Kapcsolódó cikkünk

"Utolsó simítások" a béketervben, nem pihen az orosz légierő - Háborús híreink hétfőn

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

