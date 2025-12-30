Kivédhetetlen szuperfegyver érkezett Európa szomszédjába: farkasszemet nézhet a NATO az Oresnyikkel

A fehérorosz tárca közlése szerint minden feltételt előzetesen megteremtettek ahhoz, hogy a rakétarendszerrel együtt orosz katonák fehérorosz területen teljesítsenek szolgálatot és ott tartózkodjanak, a szükséges képzések és fejlesztések lezárultak.

Mindkét ország védelmi minisztériuma videót tett közzé a mobil, földi indítású Oresnyik rakétarendszer hadrendbe állításának ünnepségéről.

Official video declaring Oreshnik IRBM deployment in Belarus by the Russian Strategic Rocket Forces. Mostly support vehicles shown though. pic.twitter.com/jRAYEdd9Z8 https://t.co/jRAYEdd9Z8 — Dmitry Stefanovich (@KomissarWhipla) December 30, 2025

Vlagyimir Putyin orosz elnök 2024. november 21-én jelentette be, hogy Oroszország közepes hatótávolságú ballisztikus rakétával csapást mért Dnyipróra, nem nukleáris, hiperszonikus robbanófejjel. Később derült ki, hogy a támadást az új Oresnyik ballisztikus rakétával hajtották végre. Putyin akkor azt is közölte, hogy

Ukrajnának nincs eszköze az új rakéták elhárítására.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images