Meghozta a döntést Ukrajna: bejelentették a tömeges evakuáció megkezdését
14 települést evakuál Ukrajna Csernyihiv megyében, az orosz határ mellett - jelentette a RBK.

A Védelmi Tanács döntése nyomán

megindult a lakosság kötelező evakuálása a csernyihivi terület 14, határhoz közeli településéről.

Az illetékes hatóságoknak 30 nap áll rendelkezésükre a művelet teljes körű végrehajtására.

Az intézkedés a Novhorod-Sziverszkij, Szemenivka, Sznovsza és Horodnya közösségekhez tartozó falvakat és településeket érinti. Ezeket a területeket naponta lövik az orosz erők, annak ellenére, hogy mintegy 300 civil még mindig ott él. Az év eleje óta már több mint 1400 lakos hagyta el önként a határ menti övezeteket.

