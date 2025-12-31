Hamis zászlós akció vagy valódi merénylet? Furcsa részletek derültek ki az orosz elnök elleni dróntámadásról

Az ukrajnai Szumi és Csernyihiv megyéből indították több hullámban azt a 91 nagy hatótávoságú drónt, amely hétfőre virradóra az orosz elnöknek a novgorodi régióban lévő rezidenciáját támadta - közölte szerdán az orosz védelmi minisztérium.

A drónokat - amelyek roncsairól a tárca videofelvételeket tett közzé, és a tájékoztatás szerint valamennyit lelőtték - személyi sérülés nem történt, károk sem keletkeztek. A beszámoló értelmében a támadást az orosz légerő közép-európai idő szerint 17 óra 20 perkor észlelte.

Russia’s Defense Ministry has released video of what it says is one of the Ukrainian drones downed on Sunday night while flying toward Putin’s residence in Novgorod region. According to the ministry, the drone was carrying a 6-kg explosive charge. Ukraine denies the claim. pic.twitter.com/45EOJ7Zvu6 https://t.co/45EOJ7Zvu6 — Brian McDonald (@27khv) December 31, 2025

Légvédelmi rakétarendszerek, mobil tűzcsoportok és elektronikus hadviselési eszközök a brjanszki régió felett 49 drónt semlegesítettek, a novgorodi régió légterében 41-et, a szmolenszkiben pedig egyet. A pilóta nélküli repülőszerkezetek egyike hat kilogramm súlyú repesz-romboló fejjel volt felszerelve.

Az orosz hatóságok által három nap után közzétett videón csak egy drón hóval borított maradványai láthatóak, valahol egy erdőben. Ezek alapján továbbra is valószínűbbnek tartjuk, hogy egy hamis zászlós akcióról van szó. Kijevnek a háború jelen szakaszában semmilyen haszna nem vált volna abból, hogy végeznek az orosz elnökkel, az ukrán hírszerzéshez köthető korábbi akciók pedig finoman szólva is kifinomultabbak voltak a mostani támadásnál.

