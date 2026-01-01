A jövő héten kimondhatják Európa nagyhatalmai, hogy megvédik Ukrajnát

Az európai vezetők január 6-i találkozójukon kötelezettséget vállalnak arra, hogy Ukrajnát azután is megvédelmezik, ha bármilyen megállapodás megszületik Oroszországgal - jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök szerdán újévi beszédében.

Macron jövő keddre összehívta az úgynevezett "tettrekészek koalícióját". A Nagy-Britannia és Franciaország vezette szövetségnek több mint harminc ország a tagja.

Január 6-án Párizsban sok európai állam és szövetséges tesz majd konkrét kötelezettségvállalásokat Ukrajna megvédelmezésére és egy igazságos, tartós béke biztosítására a kontinensen

- mondta a francia elnök.

Emmanuel Macron a beszédében arról is biztosította a honfitársait, hogy a 2027-es francia elnökválasztás "minden külföldi beavatkozástól védve" zajlik majd. "Mindent megteszek annak érdekében, hogy az elnökválasztás a lehető legbékésebben, mindenekelőtt mindenfajta külföldi beavatkozástól védve" folyjon le - hangsúlyozta Emmanuel Macron.

