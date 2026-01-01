  • Megjelenítés
Beüzemelt két új Patriot-rendszert Ukrajna
Beüzemelt két új Patriot-rendszert Ukrajna

Az ukrán védelmi minisztérium csütörtökön közölte, hogy hadrendbe állították a Németországtól kapott két új Patriot légvédelmi rendszert.

Újabb két Patriot légvédelmi rendszert helyeztünk üzembe az ukrán városok és a kritikus infrastruktúra védelme érdekében

– áll a tárca Telegramon közzétett közleményében.

Németország a szállításról tavaly augusztusban döntött, miután megállapodott az Egyesült Államokkal. A megállapodás értelmében Berlin cserébe elsőként kapja meg a legújabb amerikai rendszereket.

Forrás: Reuters

