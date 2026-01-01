Tűzvész pusztított el egy ikonikus épületet az európai fővárosban, menthetetlen a Vondelkerk

A hatóságok közlése szerint a lángok röviddel éjfél után csaptak fel, és teljesen elborították az 1872-ben épült templom épületét; mintegy 50 méter magas tornya és tetőszerkezete részben összeomlott. A lángok terjedését segítette az erős szél, amely ráadásul izzó pernyét vitt távolabbra is a környéken.
A tűzoltók a reggeli órákra tudták megfékezni a lángokat. A hatóságok tájékoztatása szerint nem sérült meg senki, de a környező épületekben több lakásból evakuálni kellett a lakókat, és mintegy 90 háztartás ideiglenesen áramszolgáltatás nélkül maradt.
A hatóságok szerint az épület már nem menthető meg, szerkezeti kár is érte, és fennáll a további omlás veszélye.
A tűz keletkezésének oka egyelőre ismeretlen. Hollandiában ez volt az utolsó szilveszter, amikor magánszemélyek még használhattak tűzijátékot, ugyanis az idén ez már tilos lesz.
Talán éppen emiatt a korábbi évekhez képest jóval több legális és illegális pirotechnikai eszköz került forgalomba a hatóságok adatai szerint, ami országszerte több tűzesethez vezetett. Nem zárható ki, hogy az amszterdami tűznek is valamilyen módon oka a tűzijátékozás, a vizsgálat ez ügyben még folyik.
Hellevoetsluis városban egy lakóház alatti parkolóban keletkezett tűz, és emiatt ott szintén ki kellett költöztetni 40-45 embert, míg Hillegom településen egy matracraktár kigyulladása miatt kellett riasztani a tűzoltókat. Sérültekről nem érkezett jelentés ezekről a helyekről.
Címlapkép forrása: Mouneb Taim/Anadolu via Getty Images
