Szankciókkal sújtott szállítmányt vett át Kína az oroszoktól

Portfolio
Kína tavaly 22 cseppfolyósított földgázszállítmányt vett át két olyan orosz exportprojektből, amelyeket az Egyesült Államok és az Európai Unió szankciókkal sújt – derül ki a Kpler és az LSEG hajókövetési adataiból.

A 22 szállítmányból 21 az Arctic LNG 2 projekthez, egy pedig a portovajai létesítményhez köthető. Washington és Brüsszel az Ukrajna elleni orosz invázió miatt vezette be a szankciókat, hogy korlátozza Moszkva energiahordozókból származó bevételeit.

Az Arctic LNG 2 projektben két kínai állami vállalat is érdekelt:

  • a China National Petroleum Corporation (CNPC)
  • és a China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)

egyaránt 10 százalékos részesedéssel rendelkezik.

A hajókövetési adatok szerint valamennyi szállítmány a délnyugat-kínai Kuanghszi tartományban található Pejhai LNG-terminálba érkezett. Az első rakomány augusztus végén futott be, ezt követően az őszi és téli hónapokban folyamatosan érkeztek a tankerek, az utolsó szállítmány december 31-én kötött ki.

A terminált üzemeltető PipeChina a nemzeti ünnepre hivatkozva nem reagált a Reuters megkeresésére.

Forrás: Reuters

