Szankciókkal sújtott szállítmányt vett át Kína az oroszoktól
A 22 szállítmányból 21 az Arctic LNG 2 projekthez, egy pedig a portovajai létesítményhez köthető. Washington és Brüsszel az Ukrajna elleni orosz invázió miatt vezette be a szankciókat, hogy korlátozza Moszkva energiahordozókból származó bevételeit.
Az Arctic LNG 2 projektben két kínai állami vállalat is érdekelt:
- a China National Petroleum Corporation (CNPC)
- és a China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)
egyaránt 10 százalékos részesedéssel rendelkezik.
A hajókövetési adatok szerint valamennyi szállítmány a délnyugat-kínai Kuanghszi tartományban található Pejhai LNG-terminálba érkezett. Az első rakomány augusztus végén futott be, ezt követően az őszi és téli hónapokban folyamatosan érkeztek a tankerek, az utolsó szállítmány december 31-én kötött ki.
A terminált üzemeltető PipeChina a nemzeti ünnepre hivatkozva nem reagált a Reuters megkeresésére.
Forrás: Reuters
