  • Megjelenítés
Bejelentette Donald Trump: sikeres volt a küldetés, Amerika elfogta Nicolas Maduro venezuelai elnököt
Globál

Bejelentette Donald Trump: sikeres volt a küldetés, Amerika elfogta Nicolas Maduro venezuelai elnököt

Portfolio
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Donald Trump amerikai elnök bejelentette: elfogták Nicolas Maduro venezuelai elnököt az amerikai katonák és kirepültek vele Venezuelából.

A bejelentést Trump a Truth Social oldalon tette meg.

Az Amerikai Egyesült Államok sikeresen véghez vitt egy nagyszabású katonai műveletet Venezuela és ennek vezetője, Nicolas Maduro elnök ellen, akit feleségével együtt elfogtunk és kirepítettünk az országból."

"Ezt a műveletet az amerikai rendőrhatóságokkal közösen vittük véghez. Hamarosan jönnek a részletek. 11 órakor sajtótájékoztató lesz a Mar-a-Lagóban. Köszönöm a figyelmüket az üggyel kapcsolatosan. DONALD J. TRUMP elnök.

- olvasható a posztban.

Még több Globál

Megnevezték az elit katonai alakulatot, amely pillanatok alatt elfogta Venezuela elnökét

Pillanatok alatt legyőzte Trump Venezuelát, elfogták Maduro elnököt - Percről percre tudósítunk az eseményekről

Eldőlt, mi lesz Maduro sorsa: bejelentést tett Amerika a bukott venezuelai elnök jövőjéről

Az Egyesült Államok reggel nagyszabású katonai műveletet kezdett Venezuela ellen: a fővárost és az ország számos katonai bázisát nagy hatótávolságú rakétákkal lőtték.

A támadásról készült felvételeken szabad szemmel látható volt, ahogy az amerikai különleges erők MH-60 és MH-47 típusú helikopterei végigrepülnek Caracas felett, valószínűleg ez a bevetési egység volt megbízva azzal, hogy vegyék őrizetbe Nicolas Maduro venezuelai elnököt.

Elemzők szerint a Caracas és térsége elleni nagyszabású amerikai támadás elterelés volt, melynek célja volt fedezetet biztosítani a Maduro ellen intézkedő különleges alakulatnak:

Kapcsolódó cikkünk

Elemző: különleges műveleti akció indult Venezuela ellen, a cél Maduro megölése lehet

A küldetés sikeres volt, bár Trump bizonyítékokat még nem tett erről közzé.

Venezuela elnökét Trump nyíltan megvádolta drogcsempészettel, terrorizmussal és más emberiség-ellenes bűncselekményekkel. Ehhez mérten Maduro jó eséllyel szigorú büntetésre számíthat fogvatartóitól.

Hírfolyamunkat a Venezuela ellen indított katonai műveletről itt találja a kedves olvasó:

Kapcsolódó cikkünk

Pillanatok alatt legyőzte Trump Venezuelát, elfogták Maduro elnököt - Percről percre tudósítunk az eseményekről

Címlapkép forrása: Tasos Katopodis/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Pfizer Inc. - elemzés

Ez a Verizonhoz hasonlóan szintén egy olyan részvény, ami az alacsony emelések miatt nem kerül be a Top 10-es listámba, de a hozama jó, és a grafikonja alapján is érdemes követni.Cégismertető

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Pillanatok alatt legyőzte Trump Venezuelát, elfogták Maduro elnököt - Percről percre tudósítunk az eseményekről
Hivatalos: az USA megtámadta Venezuelát, az egész országot bombázzák
A jövő héten kimondhatják Európa nagyhatalmai, hogy megvédik Ukrajnát
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility