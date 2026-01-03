Bejelentette Donald Trump: sikeres volt a küldetés, Amerika elfogta Nicolas Maduro venezuelai elnököt

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Donald Trump amerikai elnök bejelentette: elfogták Nicolas Maduro venezuelai elnököt az amerikai katonák és kirepültek vele Venezuelából.

A bejelentést Trump a Truth Social oldalon tette meg.

Az Amerikai Egyesült Államok sikeresen véghez vitt egy nagyszabású katonai műveletet Venezuela és ennek vezetője, Nicolas Maduro elnök ellen, akit feleségével együtt elfogtunk és kirepítettünk az országból."

"Ezt a műveletet az amerikai rendőrhatóságokkal közösen vittük véghez. Hamarosan jönnek a részletek. 11 órakor sajtótájékoztató lesz a Mar-a-Lagóban. Köszönöm a figyelmüket az üggyel kapcsolatosan. DONALD J. TRUMP elnök.

- olvasható a posztban.

Az Egyesült Államok reggel nagyszabású katonai műveletet kezdett Venezuela ellen: a fővárost és az ország számos katonai bázisát nagy hatótávolságú rakétákkal lőtték.

A támadásról készült felvételeken szabad szemmel látható volt, ahogy az amerikai különleges erők MH-60 és MH-47 típusú helikopterei végigrepülnek Caracas felett, valószínűleg ez a bevetési egység volt megbízva azzal, hogy vegyék őrizetbe Nicolas Maduro venezuelai elnököt.

Full-scale military operations appear to be underway against Venezuela, with dozens of helicopters with the U.S. Army spotted over the capital of Caracas. pic.twitter.com/kIqfbGjOK4 https://t.co/kIqfbGjOK4 — OSINTdefender (@sentdefender) January 3, 2026

Elemzők szerint a Caracas és térsége elleni nagyszabású amerikai támadás elterelés volt, melynek célja volt fedezetet biztosítani a Maduro ellen intézkedő különleges alakulatnak:

A küldetés sikeres volt, bár Trump bizonyítékokat még nem tett erről közzé.

Venezuela elnökét Trump nyíltan megvádolta drogcsempészettel, terrorizmussal és más emberiség-ellenes bűncselekményekkel. Ehhez mérten Maduro jó eséllyel szigorú büntetésre számíthat fogvatartóitól.

Címlapkép forrása: Tasos Katopodis/Getty Images