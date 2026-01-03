  • Megjelenítés
Elemző: különleges műveleti akció indult Venezuela ellen, a cél Maduro megölése lehet

Nagy valószínűséggel különleges műveleti akció kezdődött Venezuela ellen, melynek célja Nicolas Maduro elnök megölése lehetett – erre a konklúzióra jut el az 1,6 millió követővel rendelkező OSINTDefender blog.

a Venezuela elleni támadás valószínűleg nem teljes körű, sőt, még csak nem is részleges invázió.

Úgy gondolja, a légi csapások a latin-amerikai ország ellen azt a célt szolgálják, hogy fedezzék a 160. Különleges Műveleti Repülőezred (Special Operations Aviation Regiment – SOAR) behatolását, az elitosztag katonái valószínűleg már el is végezték a dolgukat az országban és ki is vonultak.

A 160-ASOK FELADATA MADURO ELNÖK ÉS KORMÁNYÁNAK MEGÖLÉSE, LETARTÓZTATÁSA LEHETETT.

A blogger nem fejti ki, mire alapozza következtetéseit, de nagy valószínűséggel az az eszmefuttatás alapja, hogy a Venezuela elleni támadásról készült felvételeken jól kivehetők amerikai CH-47/MH-47 típusú katonai szállítóhelikopterek és ezek fedezete. Ezek a gépek nem ritkán különleges erőket szállítanak kockázatos, ellenséges vonalak mögött végrehajtott bevetések lebonyolítására.

A gépek észleléséről készült videókat itt tekintheti meg a kedves olvasó:

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

