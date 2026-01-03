Itt van Trump bejelentése: Amerika rávetette magát a dél-amerikai olajkincsre

Az elnök nyilatkozata a Nicolás Maduro venezuelai vezető elfogására irányuló művelet kapcsán hangzott el.

A világ legnagyobb és legjobb olajvállalatai nálunk vannak, és nagyon komolyan be fogunk szállni ebbe

– fogalmazott Trump.

Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb olajtartalékaival, így a legtöbb nemzetközi elemző számított arra, hogy Washington aktívan hozzá fog nyúlni az ország olajkészletéhez, ha egyszer eltávolítja Madurot.

