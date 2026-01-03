Pillanatok alatt legyőzte Trump Venezuelát, elfogták Maduro elnököt - Percről percre tudósítunk az eseményekről

  • Megjelenítés
Budapesti idő szerint reggel 8 körül elkezdtek jönni az első hírek arról, hogy megtámadták Venezuela fővárosát, Caracast, az Egyesült Államok átfogó katonai műveletet indított. Kolumbia után Venezuela vezetése hivatalosan is bejelentette, hogy Caracas és több tartomány is katonai támadás alatt áll, összehívták az ENSZ BT-t. Felvételek alapján amerikai drónok és helikopterek dolgoztak a venezuelai légtérben, köztük csapatszállító gépeket is lehetett látni. Trump délelőtt 10:21-kor bejelentette: a küldetés sikeres volt, az USA elfogta Nicolas Maduro venezuelai elnököt. Délután 5 órakor sajtótájékoztató várható a részletekről. Cikkünk folyamatosan frissül a venezuelai eseményekkel.
Megnevezték az elit katonai alakulatot, amely pillanatok alatt elfogta Venezuela elnökét

Az amerikai hadsereg elit egysége, a Delta Force fogta el és vitte ki Venezuelából az ország elnökét, Nicolas Madurót – tudta meg a CBS News.

Eldőlt, mi lesz Maduro sorsa: bejelentést tett Amerika a bukott venezuelai elnök jövőjéről

Az Egyesült Államokba szállítják Nicolas Maduro venezuelai elnököt, ahol bíróság elé állítják majd – jelentette be egymástól függetlenül több republikánus vezető.

Oroszország és Irán elítélte az amerikai katonai akciót

Moszkva és Teherán Venezuela szövetségesei: elfogadhatatlan agressziónak nevezték az amerikai támadást a latin-amerikai ország ellen.

Nyíltan beismerte Venezuela: eltűnt Maduro elnök

Venezuela vezetése nem tudja, hol van most Nicolas Maduro elnök és felesége – mondta el a helyi sajtónak Delcy Rodriguez alelnök.

Sky News: titkos megállapodás lehet a Venezuela elleni támadás hátterében - Az egész világot átverhették

Nicolas Maduro elnök valószínűleg előre megegyezett az Egyesült Államokkal távozásáról és önként menekült el Venezuelából amerikai segítséggel – állítják venezuelai ellenzéki források a Sky News-nak.

Beszédet tartott Venezuela védelmi minisztere

Vladimir Padrino Lopez, Venezuela védelmi minisztere beszédet mondott röviddel azután, hogy Trump elnök bejelentette: elfogták Nicolas Maduro venezuelai elnököt.

Lopez említést sem tesz az elnök állítólagos elfogásáról: azt ígéri, Venezuela harcolni fog az USA ellen, valamint megvádolta Washingtont azzal, hogy katonai célpontok mellett civil létesítményeket is megtámadtak.

Kibővített lista a célpontokról

Gustavo Petro, Kolumbia elnöke közzétette azokat a célpontokat, melyek ellen az Egyesült Államok hadereje katonai állítólag támadást vitt véghez.

A lista a következő:

  • La Carlota légibázis, a légierő központja - a létesítmény gyakorlatilag teljesen megsemmisült.
  • Cuartel de la Montaña, egy történelmi katonai bázis Caracasban.
  • A venezuelai törvényhozás épülete, a Palacio Federal Legislativo (ezt semmilyen más forrás nem erősíti meg).
  • Fuerte Tiuna, a venezuelai hadsereg legnagyobb bázisa.
  • El Hatillo egyik reptere.
  • Egy helikopterbázis Higuerotében.
  • A Barquisimetóban található F-16-os bázis.
  • Egy magánrepülőtér Charallave-ben, Caracas mellett.
  • A caracasi elnöki palota térségében "aktiválták a védelmet" - az nem világos, támadás érte-e az objektumot.
  • Caracas számos városnegyedében teljesen elment az áram, ezek alapján erőműveket is bombázott az USA.
Bejelentette Donald Trump: sikeres volt a küldetés, Amerika elfogta Nicolas Maduro venezuelai elnököt

Donald Trump amerikai elnök bejelentette: elfogták Nicolas Maduro venezuelai elnököt az amerikai katonák.

Beutazási figyelmeztetés Amerikától

Az Egyesült Államok nyíltan figyelmeztette állampolgárait arra, hogy ne utazzanak most Venezuelába. Ilyen közzétételek a caracasi nagykövetségtől és a kolumbiai követségtől is érkeztek.

CNN: Trump nem tájékoztatta a szenátust

A Venezuela elleni támadásról nem tájékoztatta a szenátus fegyveres testületét Donald Trump amerikai elnök - tudta meg a CNN.

A CBS is arról írt korábban: a támadási parancsot személyesen adta ki Trump elnök.

Ezeket a célpontokat lőtte Amerika

Több OSINT-blogon is megjelentek azok a célpontok, melyeket az amerikai haderő támadás alá vont Venezuelában ma reggel, íme a lista:

  • Fuerte Tiuna - a venezuelai haderő főbázisa Caracasban,
  • La Carlota - a venezuelai légierő központi reptere, szintén Caracasban,
  • El Volcán - a venezuelai haderő kommunikációs központja,
  • La Guaira kikötője,
  • Higuerote légibázis, egy nagyobb katonai repülőtér Miranda tartományban.

Venezuela kormánya ezt hivatalosan nem erősítette meg, csak a megtámadott tartományok listáját közölték.

A Fox is megerősítette a hírt

A Fox News is beszámolt arról, hogy Fehér Házban található forrásaik szerint az USA megtámadta Venezuelát.

A katonai akció céljairól ők sem osztottak meg információkat.

Reuters: amerikai támadás kezdődött

Újabb nyugati lap erősítette meg bennfentes információk alapján: Venezuelát az Egyesült Államok támadta meg.

Korábban a CBS is megerősítette a hírt.

A katonai művelet céljairól egyik lap sem osztott meg információkat.

Elemző: különleges műveleti akció indult Venezuela ellen, a cél Maduro megölése lehet

Nagy valószínűséggel különleges műveleti akció kezdődött Venezuela ellen, melynek célja Nicolas Maduro elnök megölése lehetett – erre a konklúzióra jut el az 1,6 millió követővel rendelkező OSINTDefender blog.

Tovább a cikkhez
Újabb jelek az amerikai támadásról

Az amerikai szövetségi repülési hatóság (FAA) megtiltotta az amerikai kereskedelmi repülőgépeknek, hogy berepüljenek Venezuela légterébe, pár perccel azelőtt, hogy az ország elleni katonai akció megkezdődött volna - szúrta ki az Al-Dzsazíra.

Az amerikai FAA hatóság tehát azelőtt tudott a támadásról, hogy az megkezdődött volna.

Hivatalos: az USA megtámadta Venezuelát, az egész országot bombázzák

Hivatalosan is bejelentette a venezuelai kormány: az Amerikai Egyesült Államok megtámadta az országot, a fővárost és több régiós központot is folyamatosan bombázzák.

Tovább a cikkhez
CBS: személyesen adta ki a parancsot Donald Trump Venezuela megtámadására

Az Egyesült Államok támadta meg Venezuelát, a vonatkozó parancsot Donald Trump elnök már napokkal ezelőtt kiadta, a műveletet külső tényezők miatt halogatták – tudta meg két amerikai tisztiviselőtől a CBS News.

Tovább a cikkhez
Jönnek a videók: úgy néz ki, Trump inváziót indított – Amerikai helikopterek zúgnak Venezuela felett

Folyamatosan jönnek a videók Venezuela térségéből – nagyon úgy fest, hogy az Egyesült Államok inváziót indított a latin-amerikai ország ellen.

Tovább a cikkhez
Petro elnök: megtámadták Venezuelát, rakéták hullanak a fővárosra

Megtámadták Venezuelát, rakéták hullanak a fővárosra - írta ki X-oldalán Gustavo Petro, Kolumbia elnöke, majd az ENSZ BT összehívását kezdeményezte.

Tovább a cikkhez
Lehet, hogy megindult, amitől sokan rettegtek: robbanások rázták meg Venezuela fővárosát

Robbanásokat és alacsonyan szálló repülőgépeket észlelt a helyi lakosság Caracsban, Venezuela fővárosában - számol be az AP.

Tovább a cikkhez
Megtámadták Venezuelát, lángokban áll a főváros - Percről percre tudósítunk az eseményekről

Cikkünk folyamatosan frissül a venezuelai katonai támadásról szóló hírekkel.

Címlapkép forrása: Jesus Vargas/Getty Images

