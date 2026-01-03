Pillanatok alatt legyőzte Trump Venezuelát, elfogták Maduro elnököt - Percről percre tudósítunk az eseményekről

Megnevezték az elit katonai alakulatot, amely pillanatok alatt elfogta Venezuela elnökét
Az amerikai hadsereg elit egysége, a Delta Force fogta el és vitte ki Venezuelából az ország elnökét, Nicolas Madurót – tudta meg a CBS News.
Eldőlt, mi lesz Maduro sorsa: bejelentést tett Amerika a bukott venezuelai elnök jövőjéről
Az Egyesült Államokba szállítják Nicolas Maduro venezuelai elnököt, ahol bíróság elé állítják majd – jelentette be egymástól függetlenül több republikánus vezető.
Oroszország és Irán elítélte az amerikai katonai akciót
Moszkva és Teherán Venezuela szövetségesei: elfogadhatatlan agressziónak nevezték az amerikai támadást a latin-amerikai ország ellen.
Nyíltan beismerte Venezuela: eltűnt Maduro elnök
Venezuela vezetése nem tudja, hol van most Nicolas Maduro elnök és felesége – mondta el a helyi sajtónak Delcy Rodriguez alelnök.
Sky News: titkos megállapodás lehet a Venezuela elleni támadás hátterében - Az egész világot átverhették
Nicolas Maduro elnök valószínűleg előre megegyezett az Egyesült Államokkal távozásáról és önként menekült el Venezuelából amerikai segítséggel – állítják venezuelai ellenzéki források a Sky News-nak.
Beszédet tartott Venezuela védelmi minisztere
Vladimir Padrino Lopez, Venezuela védelmi minisztere beszédet mondott röviddel azután, hogy Trump elnök bejelentette: elfogták Nicolas Maduro venezuelai elnököt.
Lopez említést sem tesz az elnök állítólagos elfogásáról: azt ígéri, Venezuela harcolni fog az USA ellen, valamint megvádolta Washingtont azzal, hogy katonai célpontok mellett civil létesítményeket is megtámadtak.
Kibővített lista a célpontokról
Gustavo Petro, Kolumbia elnöke közzétette azokat a célpontokat, melyek ellen az Egyesült Államok hadereje katonai állítólag támadást vitt véghez.
A lista a következő:
- La Carlota légibázis, a légierő központja - a létesítmény gyakorlatilag teljesen megsemmisült.
- Cuartel de la Montaña, egy történelmi katonai bázis Caracasban.
- A venezuelai törvényhozás épülete, a Palacio Federal Legislativo (ezt semmilyen más forrás nem erősíti meg).
- Fuerte Tiuna, a venezuelai hadsereg legnagyobb bázisa.
- El Hatillo egyik reptere.
- Egy helikopterbázis Higuerotében.
- A Barquisimetóban található F-16-os bázis.
- Egy magánrepülőtér Charallave-ben, Caracas mellett.
- A caracasi elnöki palota térségében "aktiválták a védelmet" - az nem világos, támadás érte-e az objektumot.
- Caracas számos városnegyedében teljesen elment az áram, ezek alapján erőműveket is bombázott az USA.
Bejelentette Donald Trump: sikeres volt a küldetés, Amerika elfogta Nicolas Maduro venezuelai elnököt
Donald Trump amerikai elnök bejelentette: elfogták Nicolas Maduro venezuelai elnököt az amerikai katonák.
Beutazási figyelmeztetés Amerikától
Az Egyesült Államok nyíltan figyelmeztette állampolgárait arra, hogy ne utazzanak most Venezuelába. Ilyen közzétételek a caracasi nagykövetségtől és a kolumbiai követségtől is érkeztek.
CNN: Trump nem tájékoztatta a szenátust
A Venezuela elleni támadásról nem tájékoztatta a szenátus fegyveres testületét Donald Trump amerikai elnök - tudta meg a CNN.
A CBS is arról írt korábban: a támadási parancsot személyesen adta ki Trump elnök.
Ezeket a célpontokat lőtte Amerika
Több OSINT-blogon is megjelentek azok a célpontok, melyeket az amerikai haderő támadás alá vont Venezuelában ma reggel, íme a lista:
- Fuerte Tiuna - a venezuelai haderő főbázisa Caracasban,
- La Carlota - a venezuelai légierő központi reptere, szintén Caracasban,
- El Volcán - a venezuelai haderő kommunikációs központja,
- La Guaira kikötője,
- Higuerote légibázis, egy nagyobb katonai repülőtér Miranda tartományban.
Venezuela kormánya ezt hivatalosan nem erősítette meg, csak a megtámadott tartományok listáját közölték.
A Fox is megerősítette a hírt
A Fox News is beszámolt arról, hogy Fehér Házban található forrásaik szerint az USA megtámadta Venezuelát.
A katonai akció céljairól ők sem osztottak meg információkat.
Reuters: amerikai támadás kezdődött
Újabb nyugati lap erősítette meg bennfentes információk alapján: Venezuelát az Egyesült Államok támadta meg.
Korábban a CBS is megerősítette a hírt.
A katonai művelet céljairól egyik lap sem osztott meg információkat.
Elemző: különleges műveleti akció indult Venezuela ellen, a cél Maduro megölése lehet
Nagy valószínűséggel különleges műveleti akció kezdődött Venezuela ellen, melynek célja Nicolas Maduro elnök megölése lehetett – erre a konklúzióra jut el az 1,6 millió követővel rendelkező OSINTDefender blog.
Újabb jelek az amerikai támadásról
Az amerikai szövetségi repülési hatóság (FAA) megtiltotta az amerikai kereskedelmi repülőgépeknek, hogy berepüljenek Venezuela légterébe, pár perccel azelőtt, hogy az ország elleni katonai akció megkezdődött volna - szúrta ki az Al-Dzsazíra.
Az amerikai FAA hatóság tehát azelőtt tudott a támadásról, hogy az megkezdődött volna.
Hivatalos: az USA megtámadta Venezuelát, az egész országot bombázzák
Hivatalosan is bejelentette a venezuelai kormány: az Amerikai Egyesült Államok megtámadta az országot, a fővárost és több régiós központot is folyamatosan bombázzák.
CBS: személyesen adta ki a parancsot Donald Trump Venezuela megtámadására
Az Egyesült Államok támadta meg Venezuelát, a vonatkozó parancsot Donald Trump elnök már napokkal ezelőtt kiadta, a műveletet külső tényezők miatt halogatták – tudta meg két amerikai tisztiviselőtől a CBS News.
Jönnek a videók: úgy néz ki, Trump inváziót indított – Amerikai helikopterek zúgnak Venezuela felett
Folyamatosan jönnek a videók Venezuela térségéből – nagyon úgy fest, hogy az Egyesült Államok inváziót indított a latin-amerikai ország ellen.
Petro elnök: megtámadták Venezuelát, rakéták hullanak a fővárosra
Megtámadták Venezuelát, rakéták hullanak a fővárosra - írta ki X-oldalán Gustavo Petro, Kolumbia elnöke, majd az ENSZ BT összehívását kezdeményezte.
Lehet, hogy megindult, amitől sokan rettegtek: robbanások rázták meg Venezuela fővárosát
Robbanásokat és alacsonyan szálló repülőgépeket észlelt a helyi lakosság Caracsban, Venezuela fővárosában - számol be az AP.
Megtámadták Venezuelát, lángokban áll a főváros - Percről percre tudósítunk az eseményekről
Cikkünk folyamatosan frissül a venezuelai katonai támadásról szóló hírekkel.
Címlapkép forrása: Jesus Vargas/Getty Images
Bejelentette Donald Trump: sikeres volt a küldetés, Amerika elfogta Nicolas Maduro venezuelai elnököt
Teljesült az amerikai támadás elsődleges célja.
Mi történt Putyinnal, miután kapott egy rekesz német sört? – Leleplezte az igazságot Európa egykori legerősebb vezetője
Angela Merkel könyvéből a saját tetteivel való szembenézés fájóan hiányzik.
Elemző: különleges műveleti akció indult Venezuela ellen, a cél Maduro megölése lehet
Célzott művelet kezdődhetett.
Hivatalos: az USA megtámadta Venezuelát, az egész országot bombázzák
Caracas az egész lakosságot ellenállásra szólította fel.
CBS: személyesen adta ki a parancsot Donald Trump Venezuela megtámadására
Korábban kezdődött volna a művelet, de más tényezők miatt elhalasztották.
Petro elnök: megtámadták Venezuelát, rakéták hullanak a fővárosra
Összehívják az ENSZ BT-t.
Lehet, hogy megindult, amitől sokan rettegtek: robbanások rázták meg Venezuela fővárosát
Egyelőre kevés az információ.
Minimálbér, garantált bérminimum 2026 - ennyi lesz a legkisebb bér Magyarországon
Megszületett a megállapodás a 2026-os minimálbérről és garantált bérminimumról:2026. január 1-jétől a minimálbér 11%-kal, a garantált bérminimum 7%-kal emelkedik.
Globális FOMO: a hype-ok uralták az évet
AI-hype, aranyláz, maratonmánia: 2025-ben tömegeket mozgattak meg a vezető trendek. Vita tárgya, hogy nevezhetünk-e valamit hype-nak akkor is, ha a figyelmet valós fundamentumok támasztják alá...
Megmozgatja a kötvénypiacot a holland nyugdíjreform, már látszanak a jelek
Jelentős reform indul a holland nyugdíjrendszerben, emiatt sok hosszú kötvényt fognak eladni a helyi nyugdíjalapok. Elsőre ez kishatású piaci eseménynek tűnhet, de a holland nyugdíjalapok... Th
Az osztalék portfólióm - 2025. december
Decemberben befektetésre nem vásároltam semmit. Van még egy kevés pénzem, óvatosan nézegetem a célpontokat. VáltozásokFranklin Resources (BEN) osztalékot emelt 0,32 dollárról 0,33-ra, ez
Pfizer Inc. - elemzés
Ez a Verizonhoz hasonlóan szintén egy olyan részvény, ami az alacsony emelések miatt nem kerül be a Top 10-es listámba, de a hozama jó, és a grafikonja alapján is érdemes követni.Cégismertető
Mire számíthatnak Zsiday Viktor alapjának befektetői? Válaszolnak a portfóliókezelők
Zsiday Viktor idén felhagyott az aktív portfóliókezeléssel, de ezentúl is segíti a HOLD portfóliókezelési tevékenységét. Viktor bő 100 milliárd forintos alapja, a Citadella Abszolút Ho
Nyugdíjasok, Trump, Japán: 2025 legolvasottabb anyagai a HOLDBLOG-on
Van egy nap az évben, amikor biztosan nem kell kontenten agyalni. December vége az év végi összefoglalóké (mi is írtunk sokat, a következő napokban jönnek... The post Nyugdíjasok, Trump, Japán
Adatvédelmi helyzetjelentés: mesterséges intelligencia a magyar bankszektorban
Az év végéhez érve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elhalmozza az érdeklődőket jelentésekkel. November végén a pártok és az online médiatartartalom-szolgálta
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.