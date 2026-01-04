  • Megjelenítés
Trump újabb üzenete miatt jött azonnal a reakció Grönland vezetőitől
Globál

Trump újabb üzenete miatt jött azonnal a reakció Grönland vezetőitől

Portfolio
Dánia és Grönland vezetői arra szólították fel Donald Trump amerikai elnököt, hogy hagyjon fel Grönland annektálására vagy átvételére vonatkozó célzásaival, miután Trump ismét védelmi okokra hivatkozva beszélt a sziget amerikai megszerzéséről.

Dánia és Grönland vezetői vasárnap felszólították Donald Trump amerikai elnököt, hogy hagyjon fel a Grönland annektálására vagy átvételére vonatkozó célzásaival. Trump a The Atlantic amerikai magazinnak adott interjújában ismét kijelentette, hogy

az Egyesült Államoknak védelmi okokból szüksége van a szigetre.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök közleményében hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak nincs joga a Dán Királyság egyetlen részét sem bekebelezni. Hozzátette, hogy nyomatékosan kéri Washingtont: álljon el egy történelmileg szoros szövetséges, valamint egy olyan nép fenyegetésétől, amely világosan kijelentette, hogy nem eladó.

Trump legutóbbi nyilatkozata egy nappal azután hangzott el, hogy az Egyesült Államok elfogta Nicolás Maduro venezuelai elnököt, és az amerikai elnök bejelentette: Washington irányítása alá vonja a latin-amerikai országot. Ez Dániában aggodalmakat keltett, mert sokan attól tartanak, hogy Grönland esetében is elképzelhető egy hasonló forgatókönyv.

Még több Globál

Mi jön Amerika beavatkozása után Venezuelában? Nyilatkozott Trump, Rubio, a hátramaradt kormány és a hadsereg is - Híreink percről percre Venezueláról

Sürgős nyilatkozatot adott ki az EU az amerikai katonai beavatkozásról, 26 ország csatlakozott hozzá

Trump gyakorlatilag megfenyegette Maduro utódját

Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök szerint amikor az amerikai elnök Venezuelával együtt, katonai beavatkozás kontextusában említi Grönlandot, az nemcsak helytelen, hanem mélységesen tiszteletlen is.

Mette Frederiksen Jens-Frederik Nielsen
Mette Frederiksen dán miniszterelnök (j) fogadja grönlandi hivatali partnerét, Jens-Frederik Nielsent a Koppenhága melletti Kongens Lyngbyben lévõ kormányfõi rezidencián, a Marienborgban 2025. április 27-én. Fotó: MTI/EPA/Ritzau/Mads Claus Rasmussen

Trump decemberben Jeff Landry louisianai kormányzót nevezte ki Grönlandért felelős különmegbízottnak. Az Európa és Észak-Amerika között fekvő sarkvidéki sziget stratégiai szempontból kulcsfontosságú az amerikai rakétavédelmi rendszer számára, bőséges ásványkincsei pedig vonzóvá teszik Washington számára, amely csökkenteni kívánja a kínai importtól való függőségét - részletezi a Reuters hírügynökség.

Grönland egy 2009-es megállapodás értelmében kikiálthatja függetlenségét, ám gazdaságilag továbbra is erősen függ a dán állami támogatásoktól.

Címlapkép: Sodródó jég a nem egészen húszezer lakosú grönlandi főváros, Nuuk óceánpartján 2025. március 7-én. forrása: MTI/EPA/Mads Claus Rasmussen

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Pánikol az orosz elit az Egyesült Államok akciója után: Venezuela elfoglalása az összeomlás szélére sodorhatja Oroszországot
Mi jön Amerika beavatkozása után Venezuelában? Nyilatkozott Trump, Rubio, a hátramaradt kormány és a hadsereg is - Híreink percről percre Venezueláról
Átveszi Trump Venezuela irányítását, elsöprő győzelemről beszél az elnök - Percről percre tudósítunk az eseményekről
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility