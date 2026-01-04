Trump újabb üzenete miatt jött azonnal a reakció Grönland vezetőitől

Dánia és Grönland vezetői arra szólították fel Donald Trump amerikai elnököt, hogy hagyjon fel Grönland annektálására vagy átvételére vonatkozó célzásaival, miután Trump ismét védelmi okokra hivatkozva beszélt a sziget amerikai megszerzéséről.

Dánia és Grönland vezetői vasárnap felszólították Donald Trump amerikai elnököt, hogy hagyjon fel a Grönland annektálására vagy átvételére vonatkozó célzásaival. Trump a The Atlantic amerikai magazinnak adott interjújában ismét kijelentette, hogy

az Egyesült Államoknak védelmi okokból szüksége van a szigetre.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök közleményében hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak nincs joga a Dán Királyság egyetlen részét sem bekebelezni. Hozzátette, hogy nyomatékosan kéri Washingtont: álljon el egy történelmileg szoros szövetséges, valamint egy olyan nép fenyegetésétől, amely világosan kijelentette, hogy nem eladó.

Trump legutóbbi nyilatkozata egy nappal azután hangzott el, hogy az Egyesült Államok elfogta Nicolás Maduro venezuelai elnököt, és az amerikai elnök bejelentette: Washington irányítása alá vonja a latin-amerikai országot. Ez Dániában aggodalmakat keltett, mert sokan attól tartanak, hogy Grönland esetében is elképzelhető egy hasonló forgatókönyv.

Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök szerint amikor az amerikai elnök Venezuelával együtt, katonai beavatkozás kontextusában említi Grönlandot, az nemcsak helytelen, hanem mélységesen tiszteletlen is.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök (j) fogadja grönlandi hivatali partnerét, Jens-Frederik Nielsent a Koppenhága melletti Kongens Lyngbyben lévõ kormányfõi rezidencián, a Marienborgban 2025. április 27-én. Fotó: MTI/EPA/Ritzau/Mads Claus Rasmussen

Trump decemberben Jeff Landry louisianai kormányzót nevezte ki Grönlandért felelős különmegbízottnak. Az Európa és Észak-Amerika között fekvő sarkvidéki sziget stratégiai szempontból kulcsfontosságú az amerikai rakétavédelmi rendszer számára, bőséges ásványkincsei pedig vonzóvá teszik Washington számára, amely csökkenteni kívánja a kínai importtól való függőségét - részletezi a Reuters hírügynökség.

Grönland egy 2009-es megállapodás értelmében kikiálthatja függetlenségét, ám gazdaságilag továbbra is erősen függ a dán állami támogatásoktól.

Címlapkép: Sodródó jég a nem egészen húszezer lakosú grönlandi főváros, Nuuk óceánpartján 2025. március 7-én. forrása: MTI/EPA/Mads Claus Rasmussen