Megkezdődtek a tárgyalások: Trump ráteszi a kezét a világ legnagyobb olajkészletére

Venezuelában több millió hordó nyersolaj vesztegel tartályhajókon és tárolótartályokban, mivel az ország az USA által elrendelt exporttilalom miatt nem tudja elszállítani készleteit. A blokád az Egyesült Államok Nicolás Maduro venezuelai elnök kormányára nehezedő, fokozódó nyomásának része volt. Maduro elnököt végül elfogták az amerikai különleges erők, de a blokád és a szankciók egyelőre fennmaradnak.
Washington és Caracas most arról tárgyalnak, hogy a blokád miatt Venezuelában olajszállítmányok az eredeti úticél, Kína helyett az Egyesült Államokba kerülnének.
Kína az elmúlt évtizedben Venezuela legfőbb vásárlója volt, különösen azóta, hogy Washington 2020-ban szankciókat vezetett be a Venezuelával olajkereskedelmet folytató vállalatokkal szemben. A PDVSA állami olajvállalat az embargó miatt már kénytelen volt csökkenteni a kitermelést, mivel fogy a tárolókapacitása. Ha a cég rövid időn belül nem talál módot az export újraindítására, további termeléscsökkentésre kényszerülhet.
A Fehér Ház, a venezuelai kormány illetékesei és a PDVSA egyelőre nem kommentálták az értesüléseket.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
Nyíltan kimondta Trump embere: senki nem állítaná meg Amerikát, ha inváziót indítana Grönland ellen
Szerinte Amerikához kell tartoznia a térségnek.
A havazás miatt lezárták a magyar-szlovén határátkelőket a kamionforgalom elől
Személygépkocsival továbbra igénybe lehet venni őket.
Két nap alatt 75 százalékot száguldott a venezuelai tőzsde
Idén már duplázta az értékét.
Megszületett a megállapodás: európai katonák mennek Ukrajnába - Két ország tett betonbiztos vállalást
Erős ígéret, kérdéses, mi lesz a következménye.
Megszólalt az AMD vezére az AI-ról: éppen az ellenkezője történik, mint amitől mindenki fél
Mégsem veszi el a munkát?
Narancs riasztást adtak ki Magyarországon: bedurvult a hóhelyzet - Van, ahol több mint 20 centi hó várható
Hófúvások, hótorlaszok is jöhetnek.
Hiteligénylés 2026 - Jobb, vagy rosszabb a magyarok helyzete, mint egy évvel ezelőtt?
Így 2026-ból visszatekintve elmondhatjuk, hogy számos dolog változott a pénzügyek világában az elmúlt egy évben. Felmerülhet a kérdés, hogy jobb, vagy rosszabb helyzetben van-e egy lakáshitel
Valóban megújuló erőforrás a biomassza?
A biomassza globális részesedése a villamosenergia-mixben csupán 2,26%, a károsanyag-kibocsátás szempontjából mégis a harmadik helyen állt 2024-ben.
Comcast Corporation - elemzés
Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé
A békeosztalékot acéllövegekre cserélte Európa
Brutális ralin vannak túl az európai védelmi szektor cégei, egyértelmű hype van az ágazatban. Európa lemaradt a fegyverkezésben, a világ hat legnagyobb védelmi cége közt... The post A békeos
A forint éve volt 2025, de idén ködös a sorsa
Ha megkérdeztük volna Önöket 2024 év végén, mi vár bennünket 2025-ben, abban az évben, ahol mondhatni csak háborúról beszélgettünk: Donald Trump beiktatásával várható vámháborúja, a..
Roppanósra sütötte idén a napfény az aranyat
A 2025-ös év sztorija Raffai András privátbankár szerint az arany tündöklése. Az arany több mint ötezer éve jelen van fizetőeszközként, Mezopotámiában kezdődött még a története,... The
Mi változik 2026-tól az adózásban?
2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a
Az előrejelzési piacok óriásit növekedtek.. és nem a jó irányba
A prediction market-ek világában a 2025-ös év óriási fordulópontot jelent. Ez volt az az év amikor az underground kultúrából áttörtek a mainstream-be az előrejelzési piacok,... The post Az e
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.