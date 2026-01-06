  • Megjelenítés
Megkezdődtek a tárgyalások: Trump ráteszi a kezét a világ legnagyobb olajkészletére
Megkezdődtek a tárgyalások: Trump ráteszi a kezét a világ legnagyobb olajkészletére

Venezuela és az Egyesült Államok tisztviselői tárgyalásokat kezdtek a venezuelai nyersolaj amerikai finomítókba irányuló exportjának újraindításáról – erről öt kormányzati, ipari és szállítmányozási forrás számolt be a Reutersnek.

Venezuelában több millió hordó nyersolaj vesztegel tartályhajókon és tárolótartályokban, mivel az ország az USA által elrendelt exporttilalom miatt nem tudja elszállítani készleteit. A blokád az Egyesült Államok Nicolás Maduro venezuelai elnök kormányára nehezedő, fokozódó nyomásának része volt. Maduro elnököt végül elfogták az amerikai különleges erők, de a blokád és a szankciók egyelőre fennmaradnak.

Washington és Caracas most arról tárgyalnak, hogy a blokád miatt Venezuelában olajszállítmányok az eredeti úticél, Kína helyett az Egyesült Államokba kerülnének.

Kína az elmúlt évtizedben Venezuela legfőbb vásárlója volt, különösen azóta, hogy Washington 2020-ban szankciókat vezetett be a Venezuelával olajkereskedelmet folytató vállalatokkal szemben. A PDVSA állami olajvállalat az embargó miatt már kénytelen volt csökkenteni a kitermelést, mivel fogy a tárolókapacitása. Ha a cég rövid időn belül nem talál módot az export újraindítására, további termeléscsökkentésre kényszerülhet.

A Fehér Ház, a venezuelai kormány illetékesei és a PDVSA egyelőre nem kommentálták az értesüléseket.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

