Megnevezte Trump Amerika következő célpontját - Megtörte a csendet a miniszterelnök

Grönland miniszterelnöke kedden megköszönte az európai vezetők "egyértelmű támogatását" a sziget ügyében, és párbeszédet szorgalmazott az Egyesült Államok kormányával.

Egy olyan helyzetben, amikor az amerikai elnök újból elmondja, hogy az Egyesült Államok nagyon komolyan gondolja a Grönlanddal kapcsolatos kijelentéseit, a NATO-tagállamok ezen támogatása különösen sokat jelent"

- szögezte le Jens-Frederik Nielsen a Facebookon közzétett bejegyzésében.

A miniszterelnök hangsúlyozta, a megfelelő diplomáciai és politikai csatornákon keresztül, az Egyesült Államokkal már meglévő egyezmények szellemében "kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédre" hívja a washingtoni kormányt

Franciaország, Németország, Olaszország, Lengyelország, Spanyolország, az Egyesült Királyság és Dánia vezetői kedden közös közleményben aláhúzták: Grönland az ott élőké, és csakis Dánia és Grönland dönthet a köztük lévő kapcsolatokról, valamint hangsúlyozták azt is, hogy a sarkvidéki régió biztonságát a NATO-tagországoknak közösen, az Egyesült Államokkal együttműködve kell garantálniuk.

Hétfői nuuki sajtótájékoztatóján Nielsen már óva intett az amerikai kijelentések nyomán kialakuló esetleges pániktól, hangsúlyozva,

nincs olyan helyzet, hogy az Egyesült Államok képes lenne meghódítani Grönlandot.

Ez a helyzet nem áll fenn, nem kell pánikba esni; vissza kell állítani a pozitív együttműködést, amely korábban is működött"

- közölte újságírókkal, egyúttal kiemelte, hogy szeretné "mélyíteni és erősíteni" a NATO-val fenntartott kapcsolatokat.

Elutasított továbbá minden olyan felvetést, amely a venezuelaival hasonlítja össze a grönlandi helyzetet, leszögezve: "a mi országunk hosszú évek óta demokrácia".

Címlapkép forrása: Portfolio

