Véres leszámolás zajlik a Közel-Keleten: meredeken nő a halottak száma

Iránban legalább 35-en meghaltak a közel másfél hete tartó, több városban is erőszakba torkolló tiltakozások során - közölték aktivisták kedden, miközben a tüntetések ereje nem veszít.

Az adat az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agencytől (HRANA) származik, amely szerint több mint 1200 embert vettek őrizetbe a bő egy hete tartó tüntetéseken.

Közleményük szerint 29 tüntető, négy gyermek és az iráni biztonsági erők két tagja vesztette életét.

Irán 31 tartományából 27-ben zajlanak tüntetések több mint 250 helyszínen.

A HRANA - ami egy iráni aktivista hálózatra támaszkodik tudósításai során - , a múltbeli zavargások során pontos adatokat szolgáltatott, így a lehetőségekhez képest megbízható forrásnak számít.

Eközben a Farsz iráni hírügynökség hétfő késő este arról számolt be, hogy a tüntetéseken mintegy 250 rendőr és a Forradalmi Gárda önkéntesekből álló Baszidzs egységének 45 tagja megsérült.

Donald Trump amerikai elnök pénteken arra figyelmeztette Iránt, hogy ha Teherán "békés tüntetőket öl", az Egyesült Államok "a megmentésükre siet".

A megmozdulások a megélhetési válság, az elszabadult infláció és a nemzeti valuta hirtelen gyengülése miatt robbantak ki, és az utóbbi három év legnagyobb országos tiltakozási hullámává váltak.

Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu Agency via Getty Images. A címlapkép illusztráció, egy 2020-as tüntetés során készült.