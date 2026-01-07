Konkrét dátumot mondott be Zelenszkij: ekkor érhet véget az ukrajnai háború

Zelenszkij szerint az európai és amerikai partnerekkel folytatott tárgyalások új mérföldkőhöz érkeztek.

Őszintén remélem, hogy a háború véget érhet az Önök elnöksége alatt

– mondta az ukrán elnök Cipruson.

A szigetország január 1-jétől tölti be az EU féléves soros elnöki tisztét. Zelenszkij azt mondta, sokat vár a ciprusi elnökségtől, többek között, hogy előrehaladást érnek el Ukrajna uniós csatlakozása tekintetében.

Egy ország, amely talán méretében kicsi, de egyenlő hangja van az európai intézményekben: ez sokat elmond arról, hogy mi is Európa valójában

– fogalmazott az ukrán elnök.

Címlapkép: Nikosz Hrisztodulides ciprusi elnök fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt az Európai Unió Tanácsának ciprusi soros elnökségének megnyitó ünnepségén Nicosiában 2026. január 7-én. MTI/EPA/George Hrisztoforu