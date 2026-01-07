  • Megjelenítés
Konkrét dátumot mondott be Zelenszkij: ekkor érhet véget az ukrajnai háború
Globál

Konkrét dátumot mondott be Zelenszkij: ekkor érhet véget az ukrajnai háború

Portfolio
Volodimir Zelenszkij szerdán Cipruson járva azt mondta, reményei szerint az ukrajnai háború véget ér addig, amíg a földközi-tengeri szigetország az Európai Unió soros elnöke, vagyis június 30-ig – írja az RBC-Ukraine.

Zelenszkij szerint az európai és amerikai partnerekkel folytatott tárgyalások új mérföldkőhöz érkeztek.

Őszintén remélem, hogy a háború véget érhet az Önök elnöksége alatt

– mondta az ukrán elnök Cipruson.

A szigetország január 1-jétől tölti be az EU féléves soros elnöki tisztét. Zelenszkij azt mondta, sokat vár a ciprusi elnökségtől, többek között, hogy előrehaladást érnek el Ukrajna uniós csatlakozása tekintetében.

Még több Globál

Hatalmas fordulat: hiába Amerika elsöprő győzelme, páros lábbal rúgott bele Trump a hadiipari cégekbe

Eldőlt Venezuela sorsa: leleplezte mestertervét az Egyesült Államok

Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Egy ország, amely talán méretében kicsi, de egyenlő hangja van az európai intézményekben: ez sokat elmond arról, hogy mi is Európa valójában

– fogalmazott az ukrán elnök.

Címlapkép: Nikosz Hrisztodulides ciprusi elnök fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt az Európai Unió Tanácsának ciprusi soros elnökségének megnyitó ünnepségén Nicosiában 2026. január 7-én. MTI/EPA/George Hrisztoforu

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Mi vár idén a privátbankokra?

A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Moszkva megelégelte az amerikai akciót: orosz tengeralattjáró és haditengerészeti egységek indultak el
Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Kibukott az oroszok titka: így verték át a világot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility