Most durvulhat el igazán a helyzet: Amerika fellépett az oroszokhoz tartozó hajóval szemben

A lapnak két amerikai tisztségviselő is elmondta, hogy az Egyesült Államok

véget vetett a két hete tartó „fogócskának” az Atlanti-óceánon, miután lefoglalták az eredetileg Bella 1 nevű tankerhajót.

A jármű az amerikai blokád ellenére igyekezett eljutni Venezuelába, trükkökkel sikerült is átjutnia azon. A hírek szerint az egyik éjszaka leple alatt például minden nemzetközi előírásra fittyet hányva orosz lobogóra váltottak, és a név is megváltozott.

A térségben állomásozó amerikai csapatok az átverési kísérletet nem vették jó néven és üldözőbe vették a járművet. Az időközben Marinera keresztelt hajó kelet felé vett az irányt, de a nyomában voltak az Egyesült Államok haditengerészetének járművei is. Két hét után aztán a lefoglalás mellett döntöttek. A tisztségviselők megerősítették, hogy az akció végrehajtásának pillanatában a közelben tartózkodtak orosz haditengerészeti egységek és egy tengeralattjáró is.

Ez már a harmadik hajó, amit a Venezuelát érő nyomásgyakorlás részeként lefoglalnak az amerikaiak.

Washington január elejei akciójában elfogták a dél-amerikai oroszbarát elnököt, Nicolás Madurót. Ezt követően egyelőre még sok a kérdés, hogy pontosan mi következik majd Caracasban, várhatóan az Egyesült Államok szerepe és befolyása drámaian megnövekszik. Donald Trump amerikai elnök például azt szeretné elérni, hogy az új venezuelai vezetés szakítsa meg a kapcsolatot az eddig partnereivel, így Kubával, Kínával, Iránnal és Oroszországgal, és helyette az amerikai érdek domináljon.

